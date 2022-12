Rainbow Six: Siege : Des hackers perturbent les parties, avec des images NSFW

LOL these have to be the FUNNIEST hackers in Rainbow Six Siege 2022… pic.twitter.com/s6gAcNQTn5 — Athieno (@AthienoR6) December 20, 2022

Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur plus ou moins assidu du FPS d'Ubisoft, les cheaters sont assez nombreux sur, malgré les efforts des développeurs pour les radier. Parfois, ces utilisateurs malveillants redoublent d'imagination pour venir perturber les autres joueurs, comme ce fût le cas ces derniers joursPlusieurs joueurs ont, en effet, été victimes d'un hack original, parfois rigolo, parfois un peu plus choquant, comme l'ont révélé sur les réseaux sociaux certains amateurs de R6. Dans certaines situations,. Mais d'autres fois, ces images étaient à caractère pornographique, ou plus choquantes, ce qui fait beaucoup moins sourire, si elles apparaissent pour des personnes jeunes ou sensibles.Naturellement, Ubisoft a très vite été mis au courant de ce problème, et va tout faire pour que cette situation ne se reproduise plus. Vous pouvez toutefois contrer ce hack en désactivant le banfeed.En plus de continuer à faire évoluer, Ubisoft va décliner son fameux FPS sur mobile, avec Rainbow Six Mobile , probablement en 2023, dans le but d'attirer encore plus de joueurs.