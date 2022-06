Rainbow Six Siege : De nouveaux Opérateurs continueront d'arriver

PC Edition Standard Edition Deluxe

Sorti en 2015, notamment sur PS4, Xbox One et PC, Rainbow Six Siege n'a pas fini de faire parler de lui. En effet, depuis son lancement officiel, les développeurs de chez Ubisoft ne cessent d'alimenter le soft de nouveaux contenus, y compris de nouveaux Opérateurs. D'ailleurs, l'équipe en charge ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, Alexander Kazpazis, le directeur créatif du titre, s'est récemment exprimé au micro des journalistes de GameSpot et a ainsi déclaré : « l'équipe a tellement d'idées pour sortir plus de personnages et nous sommes devenus vraiment très bons pour équilibrer l'écosystème de gameplay et de gadgets ». De plus, Mathieu Lacombe, game designer, a dit : « [...] Je n'ai pas l'impression que nous ralentissons [...] ».De ce fait, nous pouvons nous attendre à voir débarquer de nombreux nouveaux Opérateurs sur Rainbow Six Siege, et cela, probablement, pendant un certain temps. Mais, nous n'en savons, malheureusement, pas plus pour le moment.Pour rappel, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les joueurs et les joueuses de Rainbow Six Siege ont accès à plus de 60 Opérateurs, aussi dits « Agents ». Chacun ayant son propre rôle à jouer, ses capacités, ses armes et gadgets.est disponible. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :