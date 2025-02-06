Rainbow Six: Siege 2 devrait être annoncé très vite

Il est possible qu'Ubisoft surprenne les joueurs et annonce Rainbow Six: Siege 2. Dans quelques jours, tout au plus.
Pour tenter de redynamiser son FPS, qui va fêter ses dix ans, Ubisoft pourrait annoncer d'ici quelques jours une étape importante, avec Rainbow Six: Siege 2
. Une version qui permettrait de mettre à jour l'expérience à tous les niveaux, mais aussi d'attirer de nouveaux joueurs, qui n'avaient jamais osé franchir le pas.
Bientôt une annonce pour Rainbow Six: Siege 2 ?
Lancé en 2015, Rainbow Six: Siege
s'est imposé comme l'un des jeux tactiques multijoueur les plus populaires au monde, cumulant près de 100 millions de joueurs enregistrés. Malgré un démarrage mitigé, le jeu a su séduire grâce à des mises à jour régulières, l'ajout de nouveaux opérateurs et cartes, ainsi que l'intégration du cross-play il y a peu de temps.Avec le dixième anniversaire de la franchise en 2025, de nombreux joueurs s'interrogent sur l'avenir de R6
. Ubisoft avait toujours laissé entendre qu'un Rainbow Six: Siege 2 n'était pas une priorité, préférant maintenir et améliorer le jeu original. Mais selon les dernières rumeurs, un grand changement est en approche.
Selon fraxiswinning, un leaker réputé pour ses informations fiables sur Rainbow Six et Assassin's Creed, Rainbow Six: Siege 2 sera annoncé lors du Six Invitational 2025, qui se tiendra du 14 au 16 février.
Les premières informations suggèrent que cette nouvelle version pourrait ne pas être une suite traditionnelle, mais plutôt une mise à niveau technologique majeure, comparable à ce qu'a fait Blizzard avec Overwatch 2
ou Activision avec Warzone 2
. Nous pourrions avoir le droit à ceci :
- Nouveau moteur graphique et améliorations visuelles
- Possiblement renommé Rainbow Six Siege X, en référence au 10e anniversaire
- Sortie attendue en 2025
- Possiblement free-to-play
En effet, un passage au free-to-play, permettant d'attirer de nouveaux joueurs en compensant avec des achats intégrés (skins, battle pass…). Un modèle premium pourrait toutefois être proposé, dans le but d'offrir du contenu additionnel aux membres de la communauté les plus investis. Avec Rainbow Six: Siege 2, Ubisoft pourrait aussi faire le choix d'abandonner l'ancienne génération de console, la PS4 et la Xbox One, pour profiter pleinement de la puissance de la PS5 et la Xbox Series
.
Gardez néanmoins à l'esprit que tout ceci doit être pris au conditionnel, en attendant l'officialisation de la part d'Ubisoft.
commentaire (0)