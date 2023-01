Rainbow Six aura bien le droit à son film, avec Michael B. Jordan

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si certains se doutaient qu'un film Rainbow Six allait voir le jour, après la sortie, en 2021, du film Sans aucun remords, c'est désormais officiel., par le biais de The Hollywood Reporter . Ce film sera donc dirigé par Chad Stahelski, qui a, entre autres, réalisé la saga John Wick, portée par l'excellent Keanu Reeves.En plus du réalisateur, il a, logiquement, été confirmé que. Ce dernier tenait, déjà, ce rôle dans le film Sans aucun remords, lequel est, d'ailleurs, disponible sur Prime Vidéo et n'est pas sorti au cinéma, à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19.Pour le reste, il va falloir patienter avant d'avoir plus d'informations, étant donné que le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Mais Ubisoft, qui est le développeur et l'éditeur de Rainbow Six Siege et de la franchise en général, pourrait être impliqué. Rappelons également qu'Ubisoft travaille sur une version mobile , bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie.