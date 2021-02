R6 : Ubisoft tease l'arrivée d'un skin Resident Evil et d'un crossover avec la série Rick et Morty

Zofia en Jill Valentine ? ♀️



Découvrez le premier skin à l'occasion du crossover entre Rainbow Six x Resident Evil ♂ pic.twitter.com/USypucHtiu — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 21, 2021

Découvrez les deux premiers skins que l'artiste & développeuse Ikumi Nakamura compose pour Rainbow Six Siege



Echo & Dokkaebi

Disponibles le 2 mars pic.twitter.com/xgvO00ZcDg — Rainbow Six FR (@Rainbow6FR) February 21, 2021

. Ubisoft a en effet dévoilé sa feuille de route et annoncé plusieurs surprises. De ce fait, nous avons appris que, ainsi que l'arrivée d'au cours de celle-ci.Durantde, les joueurs pourront donc transformer, grâce à un skin venu tout droit de. Par la suite, il semblerait que d'autres collaborations entre les deux franchises soient de mise durant cette année 2021.De plus,à la tête d'Evil Within a contribué à la conception de nouveaux skins et. Les joueurs pourront mettre la main sur celles-ci à partir du 2 mars dans R6.Enfin,, le directeur stratégique et financier du titre, a annoncé, laissant apparaître durant sa prise de parole. Nous allons cependant devoir patienter un peu plus avant d'en découvrir un peu plus sur ce cross-over inattendu.Pour rappel, la saison 1 de l'année 6 est d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test. Vous pouvez avoir de plus amples informations dans ce guide spécial