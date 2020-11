R6 : Ubisoft propose du contenu exclusif pour des associations

Nous avons décidé de lancer le programme Sixth Guardian après avoir identifié une opportunité de mobiliser la communauté de Rainbow Six Siege autour de questions importantes. Nos joueurs et joueuses sont véritablement passionnés et nous voulions leur donner un moyen facile et efficace de soutenir des organisations formidables telles que AbleGamers.

Avec plus de 46 millions de joueurs et joueuses en situation de handicap en Amérique et encore plus dans le monde, nous ne pourrions pas être plus heureux de voir les rangs de la communauté Rainbow Six rejoindre notre quête pour combattre l'isolement social et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap en leur fournissant l'équipement et les connaissances nécessaires pour jouer dans ces mondes virtuels que nous aimons tant.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Intitulé. Ce dernier seraà partir de, et se présentera sous forme dedestinés à aider différentes organisations à but non lucratif. À l'avenir, d'autres lots seront ajoutés aux nouvelles saisons.Afin de proposer ce contenu exclusif à ses joueurs,, une association aidant les joueuses et joueurs en situation de handicap en leur proposant du matériel approprié pour leurs besoins. Suite à cette collaboration,, la directrice de la communauté s'est exprimée.C'est donc, et ce dernier contient naturellement plusieurs éléments : un uniforme, un skin d’arme, un pendentif et un casque. Évidemment, les recettes perçues seront reversées à l'association.pour découvrir les nouveautés exclusives.