R6 présente l'Opération North Star, tous les détails

Opération North Star, tous les détails

Nouvel Operateur

Refonte de Favela

Autres nouveautés

Un tableau des scores 2.0

De nouvelles icônes pour les agents éliminés

Une correction des impacts de balle

Un équilibrage des agents (ajustements prévus pour Melusi, Mira et Maestro ainsi qu’une refonte de la propagation du gaz de Smoke).

Ubisoft a donc partagé les informations concernant sa prochaine Opération ce dimanche 23 mai, comme attendu. Nous accueillerons d'ici peu de temps, une défenseure originaire du peuple amérindien Nakodas, mais aussi la refonte de la carte Favela et de nombreuses autres choses.Comme nous le savions déjà,. Il s'agit d'une défenseure originaire du peuple amérindien Nakodas qui pourra notamment soigner ses coéquipiers. Pour ce faire, elle déploiera des stations de soin appelées Stations Kóna à plusieurs endroits de la carte, pour que les joueurs puissent se soigner. Cependant, même les ennemis pourront en profiter. Il faudra alors les mettre à des endroits stratégiques, pour que les adversaires n'en profitent pas trop, d'autant plus qu'un temps d'attente est nécessaire entre deux utilisations.Plus intéressant encore, grâce à ces stations, les joueurs à terre pourront être réanimés s'ils sont à proximité. Pour ce qui est de sa puissance de feu, Thunderbird est équipée d'un SPEAR.308 ou d’un SPAS-15 comme armes principales et d’un BEARING 9 ou d’un Q-929 comme armes secondaires.Depuis de nombreux mois, Ubisoft a fait le choix de ne pas proposer de nouvelles cartes, mais plutôt d'améliorer et revoir celles déjà disponibles. Pour cette saison 2 de l'Année 6, c'est, qui accueille plusieurs pièces inédites. La vue d'ensemble sera ainsi meilleure alors que la navigation devrait être améliorée. Avec ces changements, les joueurs devraient pouvoir mieux se repérer. Le studio précise toutefois qu'il s'agit d'une refonte simple, moins importante que les dernières.En plus de tout cela, plusieurs nouvelles fonctionnalités vont être testées,, qui transformera cette protection en points de vie, pour que les joueurs aient un meilleur aperçu de l'effet de l'armure. L'activité post-mortem sera aussi revue, avec la possibilité d'utiliser les drones ou les gadgets de certains personnages tels que Maestro, Echo et Mozzie. Si ces changements s'avèrent positifs, ils seront intégrés de manière permanente dans R6. Ubisoft précise qu'ils resteront en test un certain temps et n'arriveront pas dès le lancement de l'Les autres changements de cette Opération sont :Si vous souhaitez découvrir tout cela en images, nous vous invitons à visionner la présentation d'Ubisoft disponible ci-dessous :