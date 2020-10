R6 arrive dans le Xbox Game Pass

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'un des jeux les plus populaires d'Ubisoft, mais aussi du monde,, pourrait prochainement arriver dans leafin de toucher un public encore plus large. Si l'information n'a pas été donnée de manière officielle, la chose ne fait quasiment plus de doute.En effet, le compte Twitter officiel du service de Microsoft a publié une image dans laquelle nous pouvons y voir un arc-en-ciel (six en réalité) au-dessus d'un château attaqué, qui peut être appelé un siège. De ce fait, nous retrouvons facilement, et l'officialisation ne devrait pas tarder.Une bonne nouvelle pour tous les membres du Xbox Game Pass, puisque le jeu sera donc jouable gratuitement (en étant abonné), permettant de, peut-être, séduire de nouveaux joueurs. Pour rappel, la communauté R6 est l'une des plus importantes, puisque la barre des 60 millions de joueurs a été dépassée à la mi-2020. Les mises à jour régulières, implantant du nouveau contenu, aidant grandement à fidéliser la communauté.