R6 : L'Opération Neon Dawn et Aruni brièvement présentées

La dernière Opération de l'année pour Rainbow Six: Siege a enfin été présentée par Ubisoft, faisant suite à Shadow Legacy qui avait notamment introduit Sam Fisher, surnommé Zero, en tant que nouvel Opérateur. Nous aurons cette fois-ci le droit à un défenseur,, de son vrai nom Apha Tawanroong. Nous ne savons que très peu de choses à son sujet pour le moment, mais elle arrive avec un gadget « très intéressant, qui ralentit ses ennemis et restreint les zones où ils peuvent se rendre » selon un article sur le blog d'Ubisoft Selon les leaks,en anglais, et cette dernière serait équipée d'un MK14 EBR, d'un P10 RONI et d'un PRB92.Qui plus est, l'mais aussi d'un autre Opérateur à en croire les dires du studio en début d'année. Nous en saurons davantage dès ce 8 novembre, puisque le studio dévoilera en détail Neon Dawn, lors de l'événement Six November 2020 Major.