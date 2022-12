R6 : Heure de sortie et taille du patch de l'Opération Solar Raid

Heure de sortie du patch de l'Opération Solar Raid

PC → 15h

Xbox → 16h

PlayStation → 17h

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plusieurs semaines d'attente, l'est sur le point de débarquer dans Rainbow Six: Siege . Pour rappel, cette dernière ajoute un nouvel Opérateur,etplaira à celles et ceux qui aiment jouer en équipe.. Il s'agit d'une carte assez originale, mettant en avant les prises de décisions, avec des rotations fluides et tactiques. Bien d'autres choses seront introduites, comme le mode Ranked 2.0, mais aussi le cross-play et la cross-progression, deux fonctionnalités attendues de longue date.Cependant, comme toujours,. Retrouvez tous les détails ci-dessous, afin d'être prêt au bon moment.Ubisoft n'a pas encore officiellement communiqué à ce sujet, mais si nous nous référons aux Opérations passées, ce sont les joueurs sur PC qui pourront télécharger la mise à jour en premier, une fois la maintenance terminée, qui aura lieu à 15h. Suivront ensuite les consoles Xbox à 16h et PlayStation à 17h. Pour ce qui est de la taille de cette mise à jour, Ubisoft n'a pas encore partagé l'information, mais plusieurs gigas de données devraient être à télécharger. Nous mettrons l'article à jour dès que possible.Côté maintenance, les serveurs devraient être hors-ligne pour au moins une heure, comme très souvent.Pour celles et ceux souhaitant découvrir le patch notes pour prendre connaissance des différents changements, il faudra patienter encore quelques heures. Ubisoft le publiera dans la journée du 6 décembre, mais vous pouvez toujours avoir un aperçu des plus gros changements sur le site officiel