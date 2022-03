R6 : Heure de sortie et taille du patch de l'Opération Demon Veil

Heure de sortie et taille du patch de l'Opération Crimson Heist

PC (13h)

Xbox (14h)

PlayStation (15h)

Après plusieurs semaines d'attente, et un léger report, l'est sur le point de débarquer dans Rainbow Six: Siege . Pour rappel, cette dernière ajoute un nouvel Opérateur, qui est une opératrice, nommée Azami, un défenseur d'origine japonaise. Un mode de jeu inédit et une carte seront également introduits, bien que celle-ci ne soit jouable qu'en milieu de saison d'après ce que les développeurs ont indiqué. Goyo va également bénéficier d'un rework, alors que de nombreuses petites améliorations seront déployées.Cependant, comme toujours,. Retrouvez tous les détails ci-dessous, afin d'être prêt au bon moment.Comme souvent, ce sont les joueurs sur PC qui pourront télécharger la mise à jour en premier, une fois la maintenance terminée, qui aura lieu dès 15h. Suivront ensuite les consoles Xbox à 16h et PlayStation à 17h (notez que l'heure n'est pas encore définitive). Pour ce qui est de la taille de cette mise à jour, Ubisoft n'a pas encore donné ces informations. L'article sera donc mis à jour dès que possible. Côté maintenance, les serveurs devraient être hors-ligne pour au moins une heure, comme très souvent.Quelle que soit la plateforme, vous allez devoir prendre votre mal en patience si vous ne possédez pas une connexion digne de ce nom, pour télécharger cette mise à jour.Pour celles et ceux souhaitant découvrir le patch notes pour prendre connaissance des différents changements, il faudra patienter encore quelques heures. Ubisoft le publiera dans la journée du 15 mars, comme souvent lors de la sortie d'une nouvelle Opération. Sinon, les grandes lignes sont disponibles sur le site officiel