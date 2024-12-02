R6 : Heure de sortie et taille de la MàJ l'Opération Collision Point

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2024 à 19h14
Les joueurs de Rainbow Six: Siege accueillent ce 3 décembre l'l'Opération Collision Point. Retour sur son heure de sortie en France et la taille de son patch.
R6 : Heure de sortie et taille de la MàJ l'Opération Collision Point
Après plusieurs semaines d'attente, l'Opération Collision Point est sur le point de débarquer dans Rainbow Six: Siege. Pour rappel, cette dernière ajoute plusieurs fonctionnalités attendues, mais aussi la refonte d'un Opérateur, sans oublier diverses améliorations. 

Cependant, comme toujours, les joueurs se demandent à partir de quelles heures ils pourront profiter de l'Opération Collision Point. Retrouvez tous les détails ci-dessous, afin d'être prêt au bon moment.

Heure de sortie du patch de l'Opération Collision Point

Ubisoft a communiqué sur le sujet tardivement, mais assez tôt pour s'organiser. La bonne nouvelle est que toutes les plateformes pourront en profiter au même moment, à savoir 15h. Pour une fois, joueur PC, Xbox et PlayStation sont logés à la même enseigne, ce qui est parfait afin de ne pas être désavantagé. Parfois, les joueurs sur console doivent attendre un peu plus. Côté taille du téléchargement, encore une fois, il faudra télécharger des dizaines de Go, sur toutes les plateformes, ce qui est loin d'être idéal. Celle-ci varie entre 4 et 5 Go.

Côté maintenance, les serveurs devraient être hors-ligne pour au moins une heure, comme très souvent. Cette Opération correspond à la saison 4 de l'Année 9 de Rainbow Six: Siege.
  • PC → 15h
    • Steam → 14,8 Go
    • Ubisoft Connect → 73,99 Go
  • Xbox → 15h
    • Xbox One → 34,4 Go
    • Xbox Series → 40,7 Go
  • PlayStation → 15h
    • PS4 → 39,9 Go
    • PS5 → 36,74 Go
Pour celles et ceux souhaitant découvrir le patch notes pour prendre connaissance des différents changements, il faudra patienter encore quelques heures. Ubisoft le publiera dans la journée du 3 décembre, mais vous pouvez toujours avoir un aperçu des plus gros changements sur le site officiel.

Rappelons que le cross-play sera de la partie, que Blackbeard va connaître une refonte totale, sans oublier divers équilibrages et l'amélioration du matchmaking.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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