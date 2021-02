R6 : 90 000 tricheurs bannis en 2020, Ubisoft souhaite intensifier sa lutte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Tout joueur de Rainbow Six: Siege a déjà eu à affaire à un tricheur, qu'il ait été dans l'équipe adverse ou son équipe. Ces utilisateurs malveillants n'hésitent pas à utiliser des logiciels tiers pour prendre le dessus sur les joueurs légitiment, gâchant bien souvent leur partie.Il y a peu, le studio a publié un message sur son site pour faire le point sur cette année 2020, durant laquelle. Une bonne nouvelle, surtout lorsque nous comparons les chiffres de ces dernières années (augmentation de 52 %). Mais ce n'est évidemment pas suffisant, même si les développeurs savent qu'il est impossible de détecter et bannir 100 % des tricheurs.Toutefois, pour être le plus efficace possible,, notamment une basée sur les statistiques et données de ces joueurs. Le partenariat avec BattleEye, l'un des anti-triches les plus utilisés, va également être amélioré, tout comme la prévention, le studio estimant qu'il est important dissuader ces potentiels cheaters. La mise en place de l'authentification à double facteur est également l'une des solutions pour limiter ces utilisateurs malveillants. Enfin, les développeurs souhaitent s'attaquer aux développeurs de logiciels de triche, ce qui est de plus en plus courant dans l'industrie vidéoludique.En attendant de voir l'efficacité de cette lutte, le studio promet des mises à jour plus souvent, « dès que nous aurons des informations notables à vous fournir », afin d'être totalement transparents avec la communauté.