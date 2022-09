Rainbow Six Mobile montre son gameplay et lance sa bêta

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'image de nombreux autres studios, Ubisoft souhaite lancer ses licences multijoueur populaires sur mobiles. Apex Legends, PUBG, Call of Duty ou encore Fortnite ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et. Ainsi, nous allons avoir le droit à Rainbow Six Mobile , un titre standalone reprenant tous les codes de R6 Siege.En ce début de mois de septembre, Ubisoft annonce que(nous vous expliquons comment faire pour tenter d'y participer ), permettant d'avoir des retours pour modifier certaines choses, si besoin. Pour le moment ouverte qu'à certaines régions, notamment en Amérique du Nord et du Sud, d'autres devraient prochainement être éligibles.. Les joueurs de Rainbow Six: Siege ne seront pas dépaysés, puisque les mêmes modes de jeu seront présents. Nous ne savons pas quels sont les Agents qui seront de la partie, si ce n'est que Ash, Sledge, Hibana, Bandit, Smoke ou encore Valkyrie ont déjà été officialisés, mais au niveau des cartes, la bêta proposera Banque, Frontière et Clubhouse., mais il y a de grandes chances pour le voir arriver d'ici à la fin de l'année, sur les appareils iOS et Android. Dans tous les cas, Ubisoft nous en dira plus très vite.