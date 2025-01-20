Rainbow Six Mobile est disponible en France

Petite surprise pour les joueurs de Rainbow Six qui ont vu la version mobile arriver, en France, ce 20 janvier.
L'attente est terminée : Rainbow Six Mobile
, le nouveau FPS tactique inspiré de la célèbre franchise d'Ubisoft, est désormais disponible sur iOS et Android en France, dans le but de sortir progressivement le jeu et de s'ouvrir petit à petit aux joueurs.
Une expérience immersive et adaptée au mobile
Développé par Ubisoft Montréal, Rainbow Six Mobile transpose l'intensité et la stratégie de Rainbow Six Siege sur smartphone. Les joueurs s'affrontent en 5 contre 5 dans des modes comme Sécurisation de zone, Bombe et Match à mort en équipe. Chaque camp, Attaquants ou Défenseurs, doit user de stratégie et de coordination pour l'emporter. Le jeu inclut des éléments emblématiques de la série, tels que des agents célèbres (Ash, Mute, Dokkaebi, etc.), des cartes classiques comme Banque et Clubhouse, ainsi qu'une nouvelle carte exclusive, Sommet.
Des fonctionnalités pensées pour le mobile
Avec des modes Classés, Privés et Rapides, des tutoriels pour maîtriser les fondamentaux, et des mises à jour régulières chaque saison, Rainbow Six Mobile a été conçu pour répondre aux attentes des joueurs sur mobile et tenter de les réunir sur la durée.
Pour célébrer le lancement en France, Ubisoft organise un tournoi communautaire ouvert à tous, avec 4 000 € de dotations. Les joueurs peuvent s'inscrire via le Discord officiel et participer du 25 janvier au 1er
février en parties classées. Les récompenses incluent :
- 2 000 € pour le joueur au classement le plus élevé.
- 1 000 € pour le joueur avec le plus de kills.
- 1 000 € pour le meilleur ratio de victoires (minimum 30 parties).
Disponible également au Canada, au Mexique, au Chili, en Colombie et en Argentine, Rainbow Six Mobile s'annonce déjà comme un incontournable pour les amateurs de FPS tactiques. Son lancement mondial, sans distinction de région, est prévu pour 2025.
commentaire (0)