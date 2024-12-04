Rainbow Six Mobile : Le pré-lancement de retour après 8 mois de pause

Suite aux retours de la communauté, les développeurs de Rainbow Six Mobile ont travaillé sur de nouvelles fonctionnalités à découvrir pendant la saison Ice Storm.
Après deux phases de bêta survenues en septembre 2022 et en avril 2023, Rainbow Six Mobile
est resté silencieux pendant plus de 8 mois. En effet, la dernière actualité partagée sur le site officiel du titre datait du 14 mars 2024. Dans cet article
, les équipes d'Ubisoft avaient annoncé la mise en pause du développement du contenu de pré-lancement. L'information avait alors inquiété la communauté, évoquant alors une possible annulation.
Mais le 7 novembre 2024, Ubisoft a confirmé que Rainbow Six Mobile
était prêt à revenir sur les écrans iOS et Android. La première des trois phases techniques de pré-lancement a officiellement débuté le 12 novembre dernier. Pour l'occasion, les utilisateurs peuvent se lancer à la découverte de la saison Ice Storm et de ses nouveautés
.
L'opération Ice Storm a commencé dans Rainbow Six Mobile
Tout d'abord, cette première saison de pré-lancement voit arriver une toute nouvelle monnaie gratuite : la Renommée
. Celle-ci peut être utilisée pour acheter n'importe quel agent. Elle s'obtient en terminant des défis, en gagnant des niveaux dans le Battle Pass et en participant à des matchs. De plus, la Renommée peut être utilisée pour acheter des objets cosmétiques ou pour augmenter le niveau de maitrise des agents. Les développeurs expliquent d'ailleurs qu'il sera deux fois plus rapide de maitriser un agent, quel qu'il soit.
Une autre nouveauté notable est la disparition des jetons de maitrise, remplacés par des boosters
. Dès aujourd'hui, vous pouvez obtenir deux types de boosters différents permettant d'augmenter le niveau d'expérience de vos agents
. Le premier, le booster d'EXP, est de couleur bleue et augmente le niveau d'un agent aléatoire. Tandis que le second, le booster Prime doré, permet d'augmenter le niveau d'un agent de votre choix.Le Battle Pass de Rainbow Six Mobile a également eu droit à quelques modifications
. Les récompenses disponibles incluent désormais des éléments cosmétiques, des Boosters Prime, des balles Argent et de la Renommée. Mais surtout, il permet de récupérer dès le niveau 1 l'agent de la saison, à condition de souscrire à la version Premium du Battle Pass.
Enfin, d'autres nouveautés complètent cette phase de pré-lancement, comme le système de match privé, une refonte du didacticiel, un tout nouvel agent à incarner, un onglet Missions intégrant tous les défis disponibles et bien plus encore.
Pour participer à cette phase de pré-lancement, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site officiel du jeu
. Pour conclure, rappelons que Rainbow Six Mobile est prévu pour le courant de l'année 2025. Il peut d'ores et déjà être installé gratuitement sur les appareils iOS et Android.
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