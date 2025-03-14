Ubisoft envisagerait l'impensable pour sortir de la tourmente financière

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 14 mars 2025 à 15h20
À la suite de plusieurs échecs consécutifs et la fermeture de plusieurs studios, Ubisoft aurait entamé des discussions avec de grands noms pour sortir la tête de l'eau. Mais à quel prix ?
Ubisoft envisagerait l'impensable pour sortir de la tourmente financière
Malgré des licences populaires comme la saga Assassin's Creed ou les jeux Far Cry, Ubisoft est en difficulté. La firme a enchaîné plusieurs titres qui n'ont pas eu le succès escompté, ce qui s'est traduit par plusieurs mauvais bilans financiers. Ces difficultés ont poussé Ubisoft à fermer plusieurs de ses studios et à limiter le développement de plusieurs titres. 

Pour s'en sortir, l'entreprise réfléchit également à d'autres solutions. Mais l'une d'entre elles impliquerait de vendre certaines de ses licences les plus cultes à ses concurrents. C'est en tout cas ce qu'a relayé IGN dans un récent article.

Se séparer de certaines licences pour continuer d'exister : un choix évoqué par Ubisoft

Juraj Krúpa, PDG du fonds spéculatif AJ Investments possédant des parts d'Ubisoft, aurait déclaré que des discussions étaient en cours entre l'entreprise et plusieurs grands acteurs du marché du jeu vidéo parmi lesquels Microsoft et EA. Si ces déclarations sont vérifiées et qu'elles aboutissent, elles pourraient signifier que plusieurs marques créées ou détenues par Ubisoft deviendraient la propriété d'autres développeurs.

La société aurait déclaré que « L'examen de diverses options stratégiques et capitalistiques de transformation est en cours. Le conseil d'administration a mis en place un comité indépendant ad hoc pour superviser ce processus formel et compétitif afin d'extraire la meilleure valeur des actifs et des franchises d'Ubisoft pour toutes les parties prenantes. Ubisoft informera le marché conformément aux réglementations en vigueur si et une fois que la transaction se concrétisera. »

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Aucune autre information n'a encore été dévoilée à ce sujet, car ni le public ni les actionnaires n'en ont été informés. Cependant, cette action pourrait impacter le futur de plusieurs licences phares comme Just Dance, Prince of Persia, Rainbow Six Mobile et tous les autres titres Tom Clancy. L'avenir semble donc incertain pour la firme, mais cela pourrait évoluer dans les semaines ou les mois à venir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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