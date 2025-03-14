Ubisoft envisagerait l'impensable pour sortir de la tourmente financière



le 14 mars 2025 à 15h20 Publié par Justine Manchuelle le 14 mars 2025 à 15h20

À la suite de plusieurs échecs consécutifs et la fermeture de plusieurs studios, Ubisoft aurait entamé des discussions avec de grands noms pour sortir la tête de l'eau. Mais à quel prix ?