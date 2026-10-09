Fin de partie imminente pour Rainbow Six Mobile après un lancement raté

L'aventure s'arrête prématurément pour Rainbow Six Mobile. Huit mois seulement après son lancement international, Ubisoft jette l'éponge et annonce la fermeture prochaine des serveurs. Un coup dur pour l'éditeur français qui peine décidément à imposer ses franchises phares sur le marché très concurrentiel des smartphones.

L'aventure s'arrête prématurément pour le portage mobile du célèbre jeu de tir tactique d'Ubisoft. Huit mois seulement après un déploiement international pourtant soutenu par une importante campagne de communication, l'éditeur français a pris la lourde décision de mettre un terme au développement de son application. Une annonce qui illustre les difficultés persistantes des grands acteurs traditionnels du jeu vidéo à s'imposer sur un marché mobile ultra-concurrentiel et dominé par des mastodontes bien installés, à l'image du jeu Assassin's Creed qui a subi le même sort il y a peu.

Un projet ambitieux qui n'a pas trouvé son public

Le développement de cette déclinaison nomade était pourtant ce que l'on appelle communément un projet de longue haleine. Dès septembre 2022, une première phase de test fermée avait permis aux joueurs de découvrir les ambitions du studio. L'objectif était de retranscrire toute la complexité, la tension et l'efficacité du célèbre jeu de tir compétitif sur les écrans tactiles, en adaptant minutieusement les contrôles et l'interface.

L'entreprise misait énormément sur cette sortie mondiale survenue en février 2026. Ce lancement avait d'ailleurs bénéficié d'un événement fastueux organisé à Paris, réunissant la presse et de nombreux créateurs de contenus, tout en surfant sur l'actualité de la version classique sur consoles et PC.

Pourtant, la magie n'a pas opéré. Pendant que le grand frère sur consoles de salon continue de rassembler une communauté massive et engagée, la version pour smartphones n'a jamais réussi à fidéliser une base d'utilisateurs suffisante pour garantir sa viabilité financière. Le public international a boudé l'expérience, forçant la direction à trancher dans le vif.

Une réorganisation stratégique en coulisses

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, l'éditeur a tenu à saluer le travail accompli tout en justifiant ce changement de cap radical.

Bien que nous sommes fiers de ce que cette équipe et cette communauté ont construit ensemble, notre équipe va se tourner vers d'autres projets stratégiques à long terme. Dans les semaines à venir, nous partagerons plus d'informations pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre et comment préparer cette transition.

Il est important de souligner que la genèse de cette application remonte à une époque antérieure à la récente restructuration interne de l'entreprise. Récemment, la licence a été intégrée à l'unité Vantage Studios, aux côtés d'autres franchises majeures comme Far Cry et Assassin's Creed. Selon les dernières informations, cette nouvelle entité aurait également procédé à une réorientation majeure du très mystérieux projet Assassin's Creed Hexe, initialement pensé comme un simulateur de chasse aux sorcières.

Que les quelques joueurs encore actifs se rassurent, la déconnexion n'est pas immédiate. Les serveurs resteront accessibles jusqu'au 15 janvier 2027, laissant un peu de temps à la communauté pour faire ses adieux aux agents de l'unité d'élite. Fait étonnant malgré cette annonce de fin de vie, les développeurs ont confirmé qu'une ultime saison de contenu inédit sera tout de même déployée la semaine prochaine.