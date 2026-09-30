Fin de partie pour Assassin's Creed Rebellion, les serveurs fermeront définitivement

Clap de fin pour Assassin's Creed Rebellion. Ubisoft vient d'annoncer la fermeture définitive des serveurs de son jeu mobile, prévue pour début 2027. Une décision difficile liée à la récente restructuration de l'éditeur, qui offre un généreux cadeau d'adieu à sa communauté.

L'industrie du jeu vidéo mobile est impitoyable, et même les franchises les plus populaires ne sont pas à l'abri d'une fin prématurée. C'est aujourd'hui au tour d'Assassin's Creed: Rebellion de tirer sa révérence. Lancé avec l'ambition de porter l'univers des assassins dans un format de gestion et de jeu de rôle accessible, le titre a su fédérer une communauté solide au fil des années. Malheureusement, les récentes turbulences chez Ubisoft ont eu raison de ce projet singulier.

Une fermeture inévitable après la restructuration

Le sort du jeu semblait en suspens depuis la fermeture du studio Ubisoft Halifax, la branche originellement en charge du développement. Si une équipe réduite basée à Paris avait repris le flambeau pour assurer la maintenance technique, cette solution de transition n'a pas suffi à garantir la pérennité de l'application. L'éditeur français a pris la parole officiellement pour annoncer la triste nouvelle à ses joueurs.

Le jeu a d'ores et déjà été retiré des différentes boutiques d'applications sur iOS et Android. Les nouveaux joueurs ne peuvent donc plus le télécharger. Pour celles et ceux qui l'ont encore sur leur appareil, les serveurs resteront ouverts jusqu'au 12 janvier 2027. À cette date précise, toutes les données personnelles et les progressions seront définitivement effacées des bases de données de l'entreprise.

Un cadeau d'adieu pour la communauté

Conscient de la déception que cette annonce va engendrer chez les joueurs les plus investis, Ubisoft a tenu à adresser un message touchant à sa communauté. L'éditeur exprime sa profonde gratitude envers la passion et le dévouement des fans qui ont fait vivre le titre pendant toutes ces années.

Nous sommes incroyablement reconnaissants pour la passion, le soutien et le dévouement dont vous avez fait preuve tout au long de la vie d'Assassin's Creed Rebellion. Vos aventures, votre enthousiasme et la communauté que vous avez bâtie ont fait de ce jeu quelque chose de vraiment spécial pour tous ceux qui y ont travaillé au fil des ans.

Pour adoucir cette séparation, l'équipe de développement a décidé d'offrir un million de crédits Helix à chaque joueur lors de sa prochaine connexion. Cette monnaie premium permettra aux utilisateurs de débloquer l'intégralité du contenu, d'accélérer leurs constructions et de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités sans aucune restriction financière jusqu'à la fermeture définitive.

L'arrêt d'un jeu service pose toujours la question des achats intégrés récents. Sur ce point, Ubisoft se veut rassurant. Le service client reste pleinement opérationnel pour accompagner les joueurs dans cette transition. Les utilisateurs ayant effectué des achats récents et souhaitant obtenir un remboursement sont invités à contacter le support technique qui étudiera les demandes au cas par cas.

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Cette fin marque un tournant pour la stratégie mobile d'Ubisoft, qui semble désormais vouloir concentrer ses ressources sur des projets d'envergure comme un autre jeu mobile, Assassin's Creed Jade, mais aussi Assassin's Creed Hexe.