Rainbow Six Extraction partage sa date de sortie

Date de sortie Rainbow Six Extraction

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Deux ans après son annonce, et après autant de temps de silence,. Nous avons donc eu le droit à un nouveau trailer permettant de placer le contexte, mais aussi longue séquence de gameplay, nous donnant de plus amples informations sur le jeu en lui-même. Enfin, unea également été partagée.Concernant le gameplay, nous avons pu voir, sans surprise, qu'il reprendra les mêmes codes que Rainbow Six: Siege, notamment dans les décales, les mouvements et la destruction de l'environnement. Pour ce qui est des combats, étant donné que nous avons ici exclusivement affaire à l'IA, quelques changements seront apportés, et les possibilités seront nombreuses pour les joueurs.Ainsi, comme nous le savions déjà, en équipe de trois, il faudra vaincre des aliens, ayant tous des caractéristiques différentes. Nous en voyons un, par exemple, qui peut immobiliser les joueurs. Il faudra donc faire preuve de tactique pour en venir à bout et valider vos objectifs. Qui plus est, nous pourrons sélectionner quelques-uns des Agents présents dans R6, 18 pour être précis, à l'image de Ela, Ash et Hibana. Vous pouvez découvrir tout cela ci-dessous.En prime, en plus de ces nouvelles informations, nous avons eu le droit à. Le titre arrivera donc le 16 septembre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Nous devrions en savoir un peu plus à son sujet dans les semaines à venir, puisque Ubisoft devrait nous communiquer de nouvelles informations.