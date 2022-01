R6 Extraction : Quand sera disponible le Buddy Pass ?

Vous allez pouvoir inviter vos amis à vous rejoindre gratuitement dès jeudi ! pic.twitter.com/w16HgjxneU — Rainbow 6 Extraction FR (@R6Extraction_FR) January 25, 2022

PC Édition Standard → 31,89 € au lieu de 39,99 €, soit 20 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 49,98 € au lieu de 59,99 €, soit 17 % de réduction. Édition Deluxe → 41,49 € au lieu de 49,99 €, soit 17 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



est arrivé sur la plupart des plateformes de jeu au cours du mois de janvier. Ainsi, s'il est disponible depuis plusieurs jours, len'est pas encore actif à l'heure où nous écrivons ces lignes. Ubisoft s'est récemment exprimé à ce sujet et a ainsi délivré sa date de lancement.possède une forte dimension coopérative et demande aux joueurs de former une escouade de trois afin de combattre la menace alien. Il est alors préférable de jouer avec deux de ses amis. Ce qui favorise, bien souvent, la communication et la coordination générale. À ce sujet, il sera bientôt possible de les inviter à jouer avec vous, et ce sans qu'ils n'aient à débourser un seul centime, grâce au. Pour être plus précis, ils recevront: un pour chaque ami à inviter., selon une version essai du jeu qu'ils devront télécharger, pendant 14 jours.Notez tout de même que les joueurs invités ne pourront pas jouer de leur côté. Ils ne pourront parcourir le titre que si le joueur acheteur constitue une escouade avec eux. Par ailleurs, il est impératif de posséder un abonnement actif au Xbox Live Gold ou au PlayStation Plus, selon la plateforme utilisée.Pour vous faire une idée de, vous pouvez d'ores et déjà découvrir toutes nos impressions grâce à notre test . Vous pouvez toutefois vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes à un prix réduit :