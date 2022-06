Raft : Un pic à 100 000 joueurs connectés en simultané

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé par Redbeet Interactive et édité par Axolot Games, Raft est récemment sorti de son accès anticipé. D'ailleurs, depuis que la version 1.0 a débarqué, Raft est très populaire sur Steam. D'après les statistiques partagées sur Steam Charts . Un chiffre très important, vous en conviendrez très probablement.Il y a fort à parier que les soldes d'été de Steam , lancées le 23 juin dernier, ont contribué à cette forte popularité. En effet, actuellement et jusqu'au 7 juillet prochain, Raft dispose d'une réduction de -15 %. Ainsi, son prix est de 16,99 € au lieu de 19,99 €. D'ailleurs,, au moment où nous écrivons ces lignes.Pour rappel, la version 1.0 de Raft, nommée « The Final Chapter », a apporté de nombreuses nouveautés : les joueurs et les joueuses peuvent désormais trouver et explorer trois nouvelles destinations. De plus, ces derniers pourront rencontrer et devront affronter de nouveaux ennemis. Certains s'avèrent assez coriaces, d'ailleurs. Finalement, les développeurs en ont profité pour introduire de nouveaux survivants ainsi que plusieurs nouveaux items, entre autres. Cette version du soft est la conclusion de plus de cinq ans de développement.Si vous désirez jouer à Raft, sachez que les configurations PC sont connues et nous vous en parlions dans un article dédié . Par ailleurs, remarquons que le titre dispose d'un mode multijoueur coopératif et est considéré comme un jeu de survie, de type bac à sable.