Raft : Les configurations PC

Les configurations PC de Raft



Config minimale

Système d'exploitation → Windows 7 ou supérieur (64 bits)

Windows 7 ou supérieur (64 bits) Processeur → Intel Core i5 2.6GHz ou équivalent

Intel Core i5 2.6GHz ou équivalent Mémoire vive → 6 Go de mémoire

6 Go de mémoire Carte graphique → GeForce GTX 700 ou équivalent

GeForce GTX 700 ou équivalent DirectX → Version 11

Version 11 Stockage → 10 Go d'espace libre

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 7 ou supérieur (64 bits)

Windows 7 ou supérieur (64 bits) Processeur → Intel Core i5-6600 3.3GHz ou équivalent

Intel Core i5-6600 3.3GHz ou équivalent Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Carte graphique → GeForce GTX 1050 ou équivalent

GeForce GTX 1050 ou équivalent DirectX → Version 11

Version 11 Stockage → 10 Go d'espace libre

Sorti à la fin du mois de juin de son accès anticipé,est actuellement disponible sur PC. Le soft, développé par Redbeet Interactive et Axolot Games, invite les joueurs et les joueuses à survivre au milieu d'un océan. Équipés d'un radeau assez rudimentaire, ces derniers devront donc fabriquer de nombreux items afin d'améliorer leur moyen de déplacement, tout en se lançant dans l'exploration d'îles et la découverte du scénario du titre.Ainsi, Raft est catégorisé comme un jeu de survie, de type bac à sable, faisant la part belle au craft, à l'exploration, mais aussi à l'apprentissage. Le titre est souvent comparé à la licence Subnautica, par exemple. Il est possible de profiter de l'aventure en solo, mais aussi en coopération. Effectivement, le titre de Redbeet Entertainment dispose également d'un mode multijoueur.Depuis la sortie de la version 1.0, beaucoup de joueurs désirent se lancer dans l'aventure et se demandent alorsComme vous allez pouvoir le voir ci-dessous,desont, somme toute, assez correctes. Par ailleurs, le poids total du jeu n'est pas si conséquent.La bonne nouvelle est donc qu'il ne faut pas nécessairement posséder une très très bonne machine pour faire tourner le soft. Néanmoins, la configuration recommandée demande un bon processeur ainsi qu'une bonne RAM. De nombreux joueurs pourront très probablement s'essayer au jeu, malgré une configuration plus modeste.