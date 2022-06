Les dates des Soldes d'été 2022 de Steam

Une sélection de jeux en promotion durant les Soldes d'été 2022 de Steam

Chivalry II à 21,59 € au lieu de 35,99 €.

New World à 23,99 € au lieu de 39,99 €.

Resident Evil Village à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

Death's Door à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Octopath Traveler à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

Final Fantasy Remake Intergrade à 56,79 € au lieu de 79,99 €.

Red Dead Redemption II à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

DayZ à 23,99 € au lieu de 39,99 €.

God of War à 29,99 € au lieu de 49,99 €.

Dune: Spice Wars à 23,99 € au lieu de 29,99 €.

Dead Cells à 12,49 € au lieu de 24,99 €.

Icarus à 20,09 € au lieu de 29,99 €.

Raft à 16,99 € au lieu de 19,99 €.

Dying Light 2 Stay Human à 39,99 € au lieu de 59,99 €.

Grand Theft Auto V : Édition Premium à 14,98 € au lieu de 39,98 €.

Inscription à 13,99 € au lieu de 19,99 €.

Phasmophobia à 9,27 € au lieu de 11,59 €.

Stardew Valley à 8,39 € au lieu de 13,99 €.

ARK: Survival Evolved à 8,24 € au lieu de 24,99 €.

The Forest à 4,19 € au lieu de 16,79 €.

Bien souvent, les joueurs et les joueuses sévissant sur PC attendent avec impatience les Soldes d'été et d'hiver de la plateforme Steam. Ces deux périodes leur permettent d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique, et ce à moindre coût. À ce sujet, les Soldes d'été 2022 de ladite plateforme viennent tout juste de commencer. Découvrez, sans plus tarder,En cette année 2022,(heure française). Elles sont disponibles, à la même heure. Ainsi, pendant deux semaines, de nombreux jeux, AAA ou titres indépendants, sont en promotion. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et chacun pourra y trouver son compte.Au vu du nombre plus que conséquent de jeux, profitant actuellement de belles réductions, sur la plateforme Steam, il est relativement facile de se perdre et de ne plus savoir où donner de la tête. De ce fait, nous avons concoctéde titres que nous vous conseillons et qui sont actuellement en promotion.