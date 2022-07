Raft : Quelques conseils pour l'exploration de Vasagatan

Explorer Vasagatan

Quelques conseils

Assurez-vous d'avoir de l'eau potable et de la nourriture cuite, dans votre inventaire, avant de vous rendre sur le navire.

Fabriquez, au moins, deux lances en métal, afin de vous défendre et éliminer les « Lurkers ».

N'hésitez pas à faire des allers-retours sur votre radeau pour vider votre inventaire, reprendre de la nourriture, fabriquez de nouvelles lances ou même dormir afin de faire passer la nuit et restaurer votre santé.

Essayez d'éliminer les « Lurkers » un par un. Ce sera plus simple pour vous et vous perdrez, potentiellement, moins de points de vie.

Si vous le pouvez, fabriquez la Lampe pour casque. Ceci n'est pas obligatoire. De notre côté, nous avons réussi à explorer le navire, sans avoir de Lampe pour casque. Dans ce cas, il est préférable d'aller sur le navire de jour, plutôt que de nuit. Vous aurez une meilleure visibilité.



Afin de progresser dans l'histoire principale du titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,, il convient de se rendre à la Tour Radio puis à la localisation nommée. Ce deuxième emplacement nécessite un peu plus d'exploration que le premier. Ainsi,, qui est en réalité un navire abandonné, est le deuxième emplacement clé de la quête principale de. Si vous ne savez pas comment vous y rendre, sachez que nous vous avions concocté un guide à ce sujet-là.Contrairement à la Tour Radio vous demandera plus de temps d'exploration puisqu'il vous faut trouver certaines pièces, disséminées aux quatre coins du navire, afin de trouver la note vous indiquant la localisation de votre prochaine destination. Par ailleurs, le lieu est habité par des « Lurkers », soient des rats d'une taille assez importante (comme sur l'image ci-dessous). Ces ennemis n'hésiteront pas à vous attaquer, dès qu'ils vous verront. Ainsi, il convient de faire constamment attention, afin de ne pas mourir.Dans cette optique, et grâce à notre expérience personnelle sur le soft, voicisi vous partez àExplorer le naviren'est pas difficile en soi, mais cela pourrait vous prendre un certain temps, surtout si vous jouez en solo.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.