Raft : Où trouver du sable et de l'argile ?

Trouver du sable et de l'argile sur Raft

Accoster sur les îles et explorer les récifs

Le sable et l'argile sont deux ressources très importantes sur Raft. Vous en aurez besoin, assez rapidement, au cours de votre aventure sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. Ainsi,Contrairement aux planches de bois, aux morceaux de plastiques et pièces de ferraille,ne peuvent être collectés via les tonneaux et coffres, flottant dans l'océan. En effet, il faut se rendre à des endroits bien particuliers pour en récolter. Au cours de votre aventure sur, vous aurez l'opportunité d'accoster sur des îles, de différentes tailles. À ce sujet, nous vous recommandons d'en explorer le maximum possible, et, ce, assez régulièrement, afin de récupérer diverses ressources.D'ailleurs, c'est en plongeant dans l'eau et en explorant, que vous trouverez de. Attention tout de même, n'oubliez pas qu'en étant dans l'eau, vous serez à la merci des requins. Ces derniers n'hésiteront pas à vous attaquer et mettre à mal votre santé. Ainsi, avant d'explorer, nous vous conseillons de tuer le ou les requins autour de vous.Sursont représentés par des amas de matière, de couleurs différentes, sous l'eau. Le sable est jaune clair (image 2, ci-dessous), alors que l'argile est plutôt gris (image 1, ci-dessous). Ainsi, dès que vous plongez sous l'eau, au bord d'une île, équipez-vous de votre crochet et scrutez le. Faites tout de même attention à votre barre d'oxygène. Utilisez ledit outil sur les petits tas jaunes et gris, sous vos yeux. Vous devriez, alors, avoir récupéré du, deux ressources très importantes pour votre aventure sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games,Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam.