Raft : Les fleurs, à quoi servent-elles ?

Les fleurs sur Raft, leur utilité

Où trouver des fleurs ?

L'utilité des fleurs sur Raft

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En raison du nombre conséquent de ressources disponibles sur, il est préférable de savoir quelles sont celles qui méritent votre attention. À ce sujet, afin de vous aiguiller,Dès le début de votre aventure sur, vous serez amenés à accoster sur différentes îles, de tailles différentes. Sur certaines d'entre elles, vous pourrez apercevoir. Il en existe 5 types, au total. Elles ont toutes une couleur bien spécifique et disposent d'une forme particulière. Ainsi, sur, il est possible de trouver et collecter desEn réalité, surne sont pas si importantes que cela. Tout du moins, elles ne le sont pas quand vous débutez sur le titre. En effet, dans les premières heures de jeu, vous devrez vous concentrer sur de nombreux éléments. De ce fait, nous vous conseillons de ne pas en collecter en grande quantité. Cela risque de vous prendre beaucoup de place dans votre inventaire ou vos espaces de stockage, pour pas grand-chose. En début d'aventure, il est préférable de récupérer d'autres ressources, telles que les planches de bois, le plastique, la ferraille ou encore le métal, le cuivre, et bien d'autres.En revanche, voici quelques explications quant à. Grâce aux, vous pouvez obtenirvia l'atelier de peinture. Cet outil peut être débloqué en obtenant le plan de fabrication adéquat, via l'établi . Ainsi, si vous désirez repeindre une partie ou la totalité de votre radeau, il vous faudra vous intéresser. C'est grâce à elles que vous obtiendrez dePour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam.