Raft : Comment débloquer et fabriquer la fonderie ?

Obtenir la fonderie sur Raft

Débloquer le plan de fabrication « Fonderie »

Fabriquer et utiliser la fonderie

4 planches de bois.

Peuvent être récoltées dans les tonneaux et coffres ou bien en abattant des arbres, grâce à une hache.

6 briques. Peuvent être obtenues en ayant débloqué ledit plan de fabrication et en utilisant du sable et de l'argile.

4 pièces de ferraille. Peuvent être récupérées dans les tonneaux/coffres, flottant dans l'océan, ou en fouillant les récifs des îles.

6 clous. Peuvent être fabriqués à partir de pièces de ferraille.



Sur, certaines constructions sont plus utiles que d'autres. Par exemple, la fonderie est un élément très important et essentiel, si vous désirez progresser sur le titre de Redbeet Interactive et Axolot Games. De ce fait, nous vous expliquonsAfin d'avoirou plusieurs sur votre radeau, il vous faut tout d'abord débloquer le plan de fabrication de ladite construction. Pour cela, il est impératif de posséder un établi . Si c'est le cas, approchez-vous de votre établi et interagissez avec.Dès lors, il faudra étudier une planche de bois, une brique, une pièce de ferraille et un clou. Rassurez-vous, en dehors de la brique, il est relativement facile de trouver ces items. En revanche, si vous ne savez pas confectionner une brique, nous vous indiquons comment faire dans le paragraphe suivant.Une fois que vous possédez le plan de fabrication de, vous devez vous mettre en quête des ressources nécessaires et demandées pour crafter cette construction. Afin de fabriquer une fonderie, il vous faut les éléments suivants :Si vous possédez toutes ces ressources, il vous suffit de vous rendre sur l'onglet « Autres », via le menu de construction. À partir de là, cliquez sur « Fabriquer » et positionnez. Sachez que cette construction, comme sa description en jeu l'indique, vous permet, par exemple, de transformer le minerai de métal, le cuivre, le sable afin d'obtenir des lingots de métal, des lingots de cuivre ou encore du verre.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au cours du mois de juin, de cette année. Le jeu est disponible sur PC, via Steam.