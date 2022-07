Raft : Cubes de déchets, comment en obtenir et à quoi servent-ils ?

Obtenir des cubes de déchets sur Raft

Fabriquer des cubes de déchets avec le recycleur

6 morceaux de Plastique.

4 Lingots de Métal. Si vous ne savez pas où obtenir du minerai de métal, sachez que nous vous avons préparé un guide à ce sujet.

2 Boulons ou 2 Charnières.

1 Circuit imprimé.

Les cubes de déchets, une monnaie d'échange

Au cours de votre aventure sur, vous aurez très probablement besoin deAinsi, nous vous expliquons, sur le jeu de Redbeet Interactive et Axolot Games.Afin de fabriquer, il faut tout d'abord posséderCet outil permet de « recycler des ressources basiques en monnaie pour le comptoir d'échange ».Le plan de fabrication (« blueprint », en anglais) duest facile à obtenir puisqu'il se trouve au premier emplacement clé de la quête principale de, soit à la Tour Radio . Ainsi, dès les premières heures de jeu, vous aurez normalement accès auFabriquer ledemande, bien évidemment, de posséder certaines ressources, dont voici la liste :Dès lors, il vous suffit de placer lesur votre radeau et de l'alimenter avec une batterie basique. Une fois en état de marche, vous devrez récupérer des ressources primaires (planches de bois, feuilles de palmier, cordes, plumes, etc.) dans votre inventaire ou dans vos espaces de stockage, puis les placer dans le(la quantité exigée varie en fonction de la ressource utilisée). Après un certain temps, vous obtiendrezs'avèrent être des items importants, surIlspeuvent être utilisés « pour faire des achats au comptoir d'échange » (« Trading Post », en anglais).est visible de loin, car il s'agit d'un petit cabanon en bois, disposant de quelques guirlandes de couleurs (image ci-dessous). Vous pourrez retrouver le comptoir, tout au long de votre aventure, sur plusieurs grandes îles.Grâce à, vous pourrez ainsi obtenir divers matériaux de construction, des ressources spécifiques ou bien des éléments cosmétiques. D'ailleurs, au fur et à mesure de vos échanges, vous débloquerez de nouveaux niveaux (Tier 1, Tier 2, Tier 3) auprès du comptoir, ce qui vous donne accès à d'autres items.Pour rappel,est sorti de son accès anticipé au mois de juin 2022. Le titre est disponible sur PC, via la plateforme Steam.