Raft : La liste complète des succès

Liste des succès de Raft

Beginner Survivor! → Survivre 1 jour.

Beginner Builder! → Construisez 10 fondations.

Beginner Gatherer! → Attrapez 100 items avec le Hook (crochet).

Teamplay! → Jouez avec un ami en multijoueur.

Beginner Shark Hunter! → Tuez un requin.

Intermediate Survivor! → Survivez 7 jours.

It's Better Without The Salt → Fabriquez et placez un purificateur simple.

Dinnertime! → Fabriquez et placez un grill simple.

Large Landmass Ahoy! → Découvrez une grande île.

Beginner Bird Hunter! → Tuez un oiseau.

Aye Aye Captain! → Placez une voile et une ancre sur le même radeau.

Expert Survivor! → Survivez 30 jours.

Beginner Warthog Hunter! → Tuez un Warthog.

Is There a Utopia? → Trouvez le tableau blanc dans une station radio.

A More Complex Concoction! → Cuisinez un plat, en suivant une recette.

Intermediae Shark Hunter! → Tuez 10 requins.

Intermediate Builder! → Construisez 100 fondations.

Beginner Lurker Hunter! → Tuez un Lurker.

Beginner Poison-Puffer Hunter! → Tuez un Poison-puffer.

Bootleg Fireworks! → Brisez le cockpit de Vasagathan!.

Intermediate Lurker Hunter! → Tuez 10 Lurkers.

Intermediate Bird Hunter! → Tuez 10 oiseaux.

Intermediate Gatherer! → Attrapez 500 items avec le Hook (crochet).

Beginner Bear Hunter! → Tuez un ours.

Exploring The depths! → Atteignez une profondeur de 100 mètres, sous la surface.

Vasagatan Historian! → Trouvez toutes les notes sur le Vasagatan.

Beginner Wrangler! → Capturez un animal.

Beginner Screecher Hunter! → Tuez 1 Screecher.

Radio Tower Historian! → Trouvez toutes les notes à la Tour Radio.

Tiny Little Murderer → Tout est si évident maintenant...

This Goes Here! → Cassez ou ramassez 100 blocs.

A Revelation! → Pourquoi y'a t-il une photo derrière le tableau d'outils ?

Pling! → Les Ours peuvent-ils utiliser les sonnettes de vélo ?

Beginner Bee-nevolent! → Attrapez une abeille.

Fix Errol! → Et voilà, Errol.

Farmer! → Ayez 20 parcelles cultivées sur le même radeau.

Intermediate Bear Hunter! → Tuez 10 ours.

Hoarder! → Ayez 20 rangements sur le même radeau.

Beginner Disruptor! → Perturbez/Interrompez un Butler-Bot.

Bookworm! → Faites toutes les recherches sur la table de recherche.

Beginner Ziponaut! → Parcourez 100 mètres sur la tyrolienne.

Beginner Excavator! → Déterrez un trésor.

Balboa Historian! → Trouvez toutes les notes sur Balboa!.

Launch Initiated! → Un système d'urgence de secours ?

O Captain! My Captain?! → Atteignez Captains Island.

Caravan Town Historian! → Trouvez toutes les notes sur Caravane Town.

Intermediate Poison-Puffer Hunter! → Tuez 10 Poison-puffers.

Some Look Différent! → Capturez un animal rare.

The Renovator! → Apprenez toutes les recettes à partir de paquets.

Spamm Spender! → Dépensez 10 tokens.

Not A Great Landing! → Découvrez un crash d'avion.

Intermediate Disruptor! → Perturbez/Interrompez 10 Bulter-bots.

Tangaroa Historian! → Trouvez toutes les notes à Tangaroa!.

An Ocen Cemetery! → Mourrez 25 fois.

Beginner Painter! → Peignez 50 blocs.

Instrumentalist! → Jouez une note sur le piano.

Intermediate Bee-nevolent! → Capturez 10 abeilles.

Intermediate Warthog Hunter! → Tuez 10 Warthog.

Expert Bird Hunter! → Tuez 50 oiseaux.

Mother Lode! → Tuez la mère ours.

Medium Spender! → Dépensez 20 tokens.

Intermediate Wrangler! → Capturez 10 animaux.

Expert Shark Hunter! → Tuez 50 requins.

Intermediate Painter! → Peignez 200 blocs.

Expert Disruptor! → Perturbez/Interrompez 20 Butler-bots.

Expert Lurker Hunter! → Tuez 50 Lurkers.

Zip Zap! → Parcourez 50 mètres sur la tyrolienne, sans disjonction.

Intermediate Excavator! → Déterrez 20 trésors.

Boxed In! → Découvrez le secret derrières les containers.

Intermediate Ziponaut! → Parcourez 500 mètres sur la tyrolienne.

Plumber Power! → Installez 30 tuyaux.

Big Spender! → Dépensez 30 tokens.

Real Fireworks! → Soyez témoin de 50 feux d'artifice.

Beginner Merchant! → Achetez un objet à un « trading post ».

Beginner Anglerfish Hunter! → Tuez un Anglerfish.

Expert Builder! → Construisez 1 000 fondations.

You Should Not Be Here! → 20 étages, plus bas.

Explosive Force! → Tuez le boss à Varuna Point.

Expert Bee-nevolent! → Capturez 25 abeilles.

Intermediate Screecher Hunter! → Tuez 10 Screechers.

Varuna Point Historian! → Trouvez toutes les notes à Varuna Point.

That's Not A Boat... → Conduisez un « snowmobile » sur l'océan.

Expert Poison-Puffer Hunter! → Tuez 50 Poisoin-puffers.

Expert Painter! → Peignez 100 blocs.

Export Excavator! → Déterrez 50 trésors.

Intermediate Merchant! → Atteignez le rang tier 2 à un « trading post ».

There Is A Utopia! → Terminez le jeu.

Expert Bear Hunter! → Tuez 50 ours.

Expert Ziponaut! → Parcourez 1 500 mètres sur la tyrolienne.

Expert Merchant! → Atteignez le rang tier 3 à un « trading post ».

Cache Collector! → Trouvez tous les « Grabber Caches » à Varuna Point.

Master Survivor! → Survivrez 365 jours.

Bee Keeper! → Ayez 10 ruches à la fois.

Expert Wrangler! → Capturez 50 animaux.

Expert Gatherer! → Attrapez 5 000 items avec le Hook (crochet).

Expert Warthog Hunter! → Tuez 50 Warthogs.

Former Glory! → Quatre pièces de bois restaurées.

Temperance Historian! → Trouvez toutes les notes à Tempérance.

All Aboard! → Débloquez tous les personnages jouables.

Expert Screecher Hunter!→ Tuez 50 Screechers.

Artistic Collection! → Trouvez et placez toutes les peintures de développeur.

Intermediate Anglerfish Hunter! → Tuez 10 Anglerfish.

Expert Anglerfish Hunter! → Tuez 50 Anglerfish.

Powered Up! → Ayez tous les buffs des repas et boissons actifs, au même moment.

Raft est sorti de son accès anticipé, au cours du mois de juin 2022. Après plus de cinq de développement, le titre est, désormais, disponible en version 1.0. D'ailleurs, celui-ci propose aux joueurs et aux joueuses de débloquer plusieurs succès Steam. Sachez que si vous désirez vous lancer dans l'aventure Raft, les configurations PC sont connues et nous vous les indiquions dans un article dédié