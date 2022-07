Raft : Comment débloquer et fabriquer les palmes et la bouteille d'oxygène ?

Les palmes et la bouteille d'oxygène sur Raft

Suraugmentent la vitesse de déplacement sous l'eau alors quepermet de rester plus longtemps dans les zones sous-marines. Autant dire qu'il s'agit de deux équipements relativement intéressants et importants. De ce fait, et sans plus tarder,Comme bien souvent sur, il faut étudier certaines matières premières et matériaux divers via l'établi afin de débloquer des plans de fabrication (« Blueprint », en anglais). C'est le cas, ici, avec. Ainsi, découvrez ci-dessousPremièrement, voici les ressources devant être étudiées pour accéder à la fabricationDeuxièmement, au sujet de, voici les éléments à étudier :Après avoir étudié les éléments cités précédemment, vous serez en mesure de crafterainsi que. Pour cela, il vous faudra, bien évidemment, posséder certaines ressources, et, ce, selon une quantité déterminée. Ainsi, pour fabriquer, il convient d'avoir :En ce qui concerne, les ressources suivantes vous seront demandées :Il est relativement intéressant de posséderlorsque vous explorez les récifs des îles, et surtout quand vous partez à la découverte de l'emplacement Varuna Point . N'oubliez pas de les déséquiper, si vous n'en avez plus besoin.Pour rappel,est disponible sur PC, via la plateforme Steam. Le titre est sorti de sa phase d'accès anticipé au mois de juin 2022.