PUBG : Vous pourrez désormais choisir le son de certaines armes

Depuis plus de trois ans et demi,, que ce soit que PC ou consoles. De nombreuses modifications ont été apportées depuis son arrivée, mais toutes n'ont pas été accueillies avec le sourire par les joueurs.C'est notamment le cas des nouveaux sons d'armes, qui sont certes plus réalistes, mais moins appréciés de la communauté, qui trouvait que ces tirs d'armes donnaient un charme au battle royale. Après mûre réflexion,De ce fait, lorsque la fonctionnalité sera lancée, un nouveau menu apparaîtra dans les paramètres, pour choisir entre nouveaux et anciens bruitages pour les armes suivantes : M249, M416, SKS et Kar98k, soit une majeure partie des armes qui ont vu leurs sons être modifiés ces derniers temps. L'UMP n'est pas inclus, puisque ce changement sonore a été introduit suite au changement de munitions.Néanmoins, cela n'arrivera pas tout de suite,. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui préféraient les anciens effets sonores. Pour rappel, la saison 10 de PUBG arrive ce 16 décembre sur PC et ce 17 sur consoles, ajoutant une nouvelle carte.