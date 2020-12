PUBG : MàJ 10.1, nouvelle carte, tous les détails

Nouvelle carte : Haven Bienvenue à Haven, une île résolument industrielle au fin fond de l’Amérique profonde.



Ici, les joueurs se livreront une lutte sans merci au beau milieu d’un enfer urbain où dédales de rues exiguës et imbroglios inextricables de toitures se mêlent et s’entremêlent. Au cours des hostilités, les joueurs devront faire face à une nouvelle menace : une faction ennemie farouchement déterminée à leur faire mordre la poussière. Les membres de cette faction (dénommée Pillar) sont armés jusqu’aux dents et voient d’un très mauvais œil votre arrivée sur leur territoire. Ainsi, vous aurez tout intérêt à éviter l’hélicoptère de reconnaissance de Pillar qui sillonne les cieux pour localiser les survivants et suivre leurs moindres mouvements. Celles et ceux qui auront la malchance d’être repérés devront prendre leurs jambes à leur cou pour échapper au blindé tactique de Pillar qui mettra tout en œuvre pour éliminer ses cibles en les pilonnant sans pitié aucune. Et pour finir en beauté, les joueurs devront personnellement s’occuper des commandants et des gardes de Pillar. Méfiance : ces soldats sont des durs à cuire… mais si vous parvenez à les atomiser, vous trouverez de l’équipement surpuissant dans les réserves qu’ils protègent.



Haven est une carte urbaine 1×1 ultra-dense qui peut accueillir jusqu’à 32 joueurs à la fois en mode duo ou duo en solo.



Les quartiers de Haven

Aciérie de carbone



Gratte-ciel situé au centre de la map. Emparez-vous de la zone surélevée pour profiter d’un angle d’attaque dévastateur et utilisez votre parachute d’urgence afin de revenir illico presto sur la terre ferme.





Dépôts de charbon



Situé sur la partie est de Haven et s’étendant à perte de vue sous les lumières criardes d’un éclairage industriel, ce terrain vague est recouvert d’une épaisse couche de charbon et truffé de grues vertigineuses. Même si ces dépôts de charbon n’offrent que peu d’angles d’attaque stratégiquement viables, vous trouverez quelques lieux ici et là où vous pourrez faire profil bas.





Zone industrielle



L’extrême nord de Haven foisonne d’usines et de fonderies. Bien que tous abandonnés, ces bâtiments font d’excellents abris… que les snipers trouveront à leur goût.





Zone résidentielle



Ici, impossible de faire trois pas sans se retrouver au cœur de rues bondées ou devant des gratte-ciel. Dans cette zone à haut risque, les joueurs devront virevolter d’étage en étage et bondir entre les toitures des immeubles. Mais qui dit un max de risques dit un max de récompenses !





Passerelle



Traversant le centre de Haven, la Passerelle offre d’excellents angles d’attaques, ainsi qu’un accès direct aux toitures. Vous pouvez même vous y retrancher lorsque l’hélicoptère de reconnaissance de Pillar est à vos trousses (mais soyez tout de même extrêmement prudent lorsque cet hélico est dans les parages).





Quais



À l’est, les quais illuminés de toutes parts vous permettront non seulement de vous mettre à l’abri, mais également d’accéder à des barges que vous pourrez utiliser.



Match saisonnier Haven est une carte saisonnière disponible exclusivement pour la durée de la saison 10. Haven est disponible exclusivement pendant la saison 10.

TPP et FPP.

32 joueurs par match. Pas de participant bot.

Mode Duo uniquement, y compris les duos en solo.

La durée des matchs est plus courte que sur les autres cartes. Vous gagnerez environ 70 % des PB par rapport à un match de durée complète sur une autre carte.

Sur Haven, vous pouvez progresser dans les domaines de la Maîtrise, du Pass Survivant et du BattleStat, mais vos statistiques ne seront pas consignées dans l’onglet Carrière. Commandants et gardes de Pillar

Attention à Pillar, une faction ennemie offrant un élément de gameplay totalement nouveau qui n’apparaît sur aucun autre champ de bataille actuel. Les gardes et les commandants sont des soldats très particuliers qui protègent certaines zones de la carte. Ils constituent un facteur supplémentaire que vous devez prendre en compte lorsque vous croisez le fer avec les autres joueurs pour vous emparer du sacro-saint Chicken Dinner. Les membres de Pillar montent la garde devant leurs zones respectives et attaquent les joueurs dès qu’ils les repèrent.

Les gardes de Pillar sont dotés d’un équipement de base alors que les commandants de Pillar possèdent le nec plus ultra.

Une fois attaqués, ils appellent en renfort des hélicoptères de reconnaissance de Pillar qui peuvent, à leur tour, alerter le blindé tactique de Pillar.

Apparaissent uniquement sur la map de Haven. Réserve de provisions de Pillar La réserve de provisions de Pillar remplace les caisses de ravitaillement. À noter que vous aurez besoin de clés pour en piller le contenu.

Les joueurs peuvent obtenir ces clés auprès des commandants après les avoir éliminés.

Une fois la réserve ouverte, tous les joueurs peuvent s’en approcher et la piller.

Apparaît uniquement sur la map de Haven. Hélicoptère de reconnaissance de Pillar Cet hélicoptère sillonne les cieux qui surplombent la map de Haven et repère les joueurs qui se cachent dans des zones à ciel ouvert.

Un projecteur est braqué directement sur les joueurs repérés. Le blindé tactique de Pillar est alors automatiquement alerté de leur emplacement. Le blindé tactique de Pillar qui a reçu l’information suit le projecteur de l’hélicoptère de reconnaissance de Pillar et attaque tout ennemi alentour.

Apparaît uniquement sur la map de Haven. Blindé tactique de Pillar Ce véhicule terrifiant rôde aux quatre coins de Haven et attaque tout joueur qu’il repère. Le blindé tactique de Pillar est indestructible. Alors, si vous en apercevez un, n’essayez pas de lui tirer dessus, sauvez-vous (et vite) ! Ce monstre de métal utilise même des bombes incendiaires pour déloger les joueurs qui se mettent à l’abri.

Constamment en communication radio avec les autres soldats de Pillar, le blindé tactique de Pillar répond aux appels de renforts et participe activement aux combats.

Apparaît uniquement sur la map de Haven. Parachute d’urgence Vous trouverez des parachutes d’urgence un peu partout sur Haven et vous pourrez les utiliser pour descendre rapidement d’une zone surélevée sans subir de dégâts de chute. N’oubliez pas de déployer le parachute lorsque vous jouerez les casse-cou en sautant des toitures (tenez-le-vous pour dit, ils ne s’ouvriront pas tout seuls).

Il s’agit d’un objet à usage unique qui remplit l’emplacement Ceinture de votre inventaire.

Apparaît uniquement sur la map de Haven. Pass Survivant – Saison 10 : Breakthrough

Le Pass Survivant : Breakthrough regroupe tout l’équipement dont vous avez besoin pour vous mesurer aux dangers des rues sans concession de Haven. Avec des looks inédits et génialissimes inspirés par des personnages de la mythologie du jeu (sans oublier les looks de la nouvelle faction ennemie), vous aurez d’innombrables récompenses fantastiques à débloquer lors des aventures explosives qui vous mèneront au 100e niveau du pass. Breakthrough durera environ 3 mois, alors prenez une longueur d’avance et récupérez toutes vos nouvelles récompenses fantastiques ! Le Pass Survivant : Breakthrough débute le 16 décembre 2020 à la fin de la maintenance des serveurs de jeu. Le pass prend fin le 24 mars à 3 h CET. Vous aurez jusqu’à la maintenance du 31 mars pour récupérer toute récompense relative au pass.

Les missions de frag seront considérées comme accomplies lorsque vous aurez réalisé un frag pendant un match.

Les frags ou assistances réussis pendant le match seront pris en compte dans le cadre des missions de type frag/assistance. Types de mission Le Pass Survivant : Breakthrough propose les types de missions suivants : Missions journalières Missions hebdomadaires Missions saisonnières : il existe deux types de missions saisonnières pour différents types d’armes. Missions avec fusil de précision Missions avec SG Missions défi : vous pouvez accomplir ces missions en explorant chaque coin et recoin de la carte.

Saison 10 compétitive

Bienvenue dans une nouvelle saison du monde Compétitif !



Les récompenses compétitives de la saison 9 seront livrées dès que vous vous connecterez. Pour plus de renseignements sur ces récompenses, veuillez vous reporter à l’annonce : Fin du classement de la saison 9 et Récompenses. Comme d’habitude, les joueurs devront disputer cinq matchs de placement au début de la nouvelle saison. À l’issue du cinquième match de placement, les joueurs se verront attribuer un rang initial pour la saison. Leurs prestations lors de ces matchs de placement, ainsi que le classement final au sein de la saison précédente détermineront le rang initial à la fin des matchs de placement.

Les classements de la saison 9 seront finalisés. Après la maintenance des serveurs de jeu, les classements de la saison 9 seront mis à jour pour refléter les résultats finals.

Mises à jour des modes compétitifs La méthode utilisée pour calculer les changements de RP pour les matchs compétitifs a eu droit à une petite refonte afin d’améliorer l’expérience des joueurs et de renouveler l’intérêt de jeu. En plus d’avoir été revu à la hausse pour réduire au maximum le gameplay répétitif, le rythme général de gain/perte de RP prend désormais en compte les performances par rapport à celles du rang actuel du joueur. Dorénavant, les joueurs devraient être en mesure de prévoir plus précisément le nombre de matchs d’affilée qu’il faudra perdre ou gagner pour atteindre tel ou tel rang.

Pénalités de frags d’équipe supplémentaires Les frags d’équipe en match compétitif entraîneront désormais une pénalité d’attente appliquée au matchmaking.

Ferry d’Erangel ajouté Le ferry d’Erangel que l’on trouve actuellement dans les matchs standard figurera également dans les modes Compétitif et Esports.

Ranked Season 10 Rewards Les récompenses suivantes seront disponibles en fonction du classement des joueurs à la fin de la saison compétitive 10. Emblèmes Mirado compétitive Saison 10 Parachute compétitive Saison 10

Nous vous tiendrons informés des détails via des annonces supplémentaires à mesure que nous approfondirons la saison 10, y compris la fin de la saison 10 compétitive avec l’annonce des récompenses.

Changements apportés au matchmaking compétitif PUBG propose un grand nombre de modes de jeu (par exemple, dans différentes perspectives).

En outre, l’organisation d’une seule session requiert la présence de nombreux joueurs. Nous devons donc déployer des efforts considérables pour assurer la maintenance du service de matchmaking.



Nous avons suivi de très près le statut du matchmaking des matchs compétitifs depuis l’implémentation du mode solo, et ce, jusqu’à la mise à jour 9.1, et nous avons découvert que les joueurs commençaient à jeter leur dévolu sur le mode compétitif qui déchaîne le plus les passions dans leur région.



Par conséquent, nous avons remarqué une baisse du nombre de joueurs potentiels dans les modes moins prisés, ce qui entraîne une dégradation du matchmaking.



Donc, avec ce correctif 10.1, nous aimerions apporter quelques ajustements visant à retirer les modes de jeu les moins plébiscités, qui sont considérés comme « difficiles », et ce, aussi bien en matchmaking standard qu’en matchmaking par niveau.



Les modes suivants seront disponibles pour la saison 10 :

AS FPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Solo/Squad

KRJP FPP: Solo/Duo/Squad TPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Solo/Squad

SEA FPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad

EU FPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Solo/Squad TPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad

RU FPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Duo/Squad

NA FPP: Solo/Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Squad

SA FPP: Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Squad

OC FPP: Duo/Squad, Ranked Squad TPP: Solo/Duo/Squad

Gameplay Admirez votre pose victorieuse en FPP Pour savourer votre victoire dans les meilleures conditions possible, vous pouvez désormais basculer en vue TPP après avoir remporté un match FPP.

Auparavant, il était difficile de voir votre pose victorieuse et vos skins génialissimes lorsque vous décrochiez une victoire en FPP.

Maintenant, quand vous vous imposerez en FPP, utilisez la touche « Basculer la perspective » (V) pour passer en TPP et célébrer votre triomphe ! Améliorations de l’animation du boost de soins Pour mieux visualiser les effets des boosts, la vitesse d’animation de l’icône de soins basculera désormais entre 4 intervalles de vitesses en fonction de votre niveau de boost.

Un rappel rapide des 4 niveaux de boost et de leurs effets : Niveau 1 : soigne 1 PV toutes les 8 secondes Niveau 2 : soigne 2 PV toutes les 8 secondes Niveau 3 : soigne 3 PV toutes les 8 secondes et ajoute un boost de vitesse du personnage de 2,5 % Niveau 4 : soigne 4 PV toutes les 8 secondes et ajoute un boost de vitesse du personnage de 5 %

Médailles de maîtrise

Les nouvelles médailles de maîtrise sont désormais disponibles.



Les médailles précédentes de maîtrise des armes étaient moins gratifiantes et s’avéraient difficiles à exhiber.

Nous aimerions modifier les médailles de maîtrise de A à Z pour les rendre plus valorisantes.



Vous pouvez gagner des médailles de maîtrise en remplissant des conditions bien précises dans le jeu, alors relevez vos manches et réalisez des coups d’éclat exceptionnels ! Consultez les médailles de maîtrise dans Carrière – Médailles.

Il existe trois types de médailles : Combat, Survie et Commémoration.

Vous pouvez gagner 15 médailles.

Vous pouvez changer le look des médailles de maîtrise que vous avez gagnées. Pour cela, il suffit de remplir des conditions bien précises.

Vous ne pouvez gagner des médailles que lors des matchs compétitifs et standard. Il existe des médailles que vous pouvez continuer de gagner lors d’un match solo en remplissant des conditions bien précises, et des médailles que vous ne pouvez gagner qu’une seule fois par match.

L’écran de résultats du match a été mis à jour pour inclure les médailles que vos coéquipiers et vous avez gagnées.

Les médailles actuelles de maîtrise des armes seront retirées et leurs informations seront également supprimées des résultats du match. Emotes dans le menu principal Les joueurs peuvent désormais utiliser des emotes dans le menu principal hors-jeu pour faire les fanfarons devant leurs amis.

Ouvrez la roue des emotes à l’aide de la touche raccourci assignée ou du raccourci pour les emotes. L’emote sélectionné s’affiche jusqu’à ce que la roue disparaisse. Vous pouvez annuler l’emote activé. Pour cela, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris.

Disponible dans les menus principaux pour les modes entraînement et standard. Indisponible en Compétitif. Personnaliser – Préréglage des costumes

Nous sommes fiers de présenter la fonction de préréglage des costumes. Mettez-vous sur votre 31 pour la map sur laquelle vous jouez, et ce, juste avant de démarrer le match !



Enregistrer les préréglages de skin du personnage dans le menu principal – Personnaliser.

Les joueurs peuvent utiliser jusqu’à 5 créneaux de préréglages.

1 gratuit et 4 disponibles via les récompenses du Pass Survivant ou achetés à la boutique. Les joueurs peuvent activer le préréglage des costumes depuis l’île de départ avant le lancement d’une partie. Une fois la partie commencée, le préréglage des costumes est bloqué.

Après avoir accédé à un match, les joueurs peuvent sélectionner un préréglage en ouvrant l’inventaire, puis en choisissant un créneau de préréglage situé en bas. Vous ne pouvez pas voir immédiatement le changement visuel, mais ne vous inquiétez pas, tout sera en ordre au début du match.

Interface utilisateur/expérience utilisateur Améliorations apportées aux aperçus des skins Ajout d’une fonctionnalité visant à porter/retirer des skins pendant l’aperçu.

L’I.U. de passage à la caisse a été améliorée. La quantité de G-Coin que les joueurs possèdent est affichée dans la fenêtre de caisse qui s’affiche lors d’un achat. Rationalisation du flux des achats pour que les joueurs puissent acheter immédiatement des G-Coin lorsqu’ils n’en possèdent pas suffisamment. Les joueurs peuvent décider du nombre de G-Coin dont ils ont besoin et l’acheter immédiatement.

Changements apportés pour que les icônes de PB et de G-Coin soient plus facilement différentiables.

Le menu Personnaliser a été amélioré. Changement de l’arrière-plan du menu Personnaliser. Ajout d’une infobulle pour l’onglet Emote. Ajout des filtres Motoplaneur et AquaRail au menu Personnaliser – Véhicule – Autres.

Amélioration de la fonctionnalité permettant de passer les vidéos d’intro au lancement. Les joueurs sont invités à maintenir enfoncée une touche pour passer l’intro après avoir appuyé sur n’importe quelle touche pendant la lecture de la vidéo.

Amélioration de la cohésion visuelle de certains onglets.

Implémentation d’améliorations au niveau de l’I.U. de la salle d’attente des matchs personnalisés. Améliorations à la qualité de vie Amélioration du menu système





Ouvrir le menu système dans le jeu affiche désormais beaucoup plus d’informations utiles. Matchs normaux En plus du menu système actuel, la liste des coéquipiers et leurs paramètres de Chat vocal, ainsi que la liste des missions sont affichés. En mode solo, seule la liste de missions est affichée.

Mode Compétitif En plus du menu système actuel, la liste des coéquipiers, les frags/assistances qu’ils ont réalisés et leurs paramètres de Chat vocal, ainsi que la liste des missions du Pass Survivant sont affichés. Les frags/assistances que les coéquipiers ont réalisés sont affichés en mode Compétitif uniquement.

Arcade – TDM Jusqu’à 10 coéquipiers et leurs paramètres de Chat vocal sont affichés en plus de la liste des missions du Pass Survivant.

Matchs personnalisés Vous pouvez afficher une liste regroupant jusqu’à 10 coéquipiers.

Le menu Gestion d’équipe précédent a été supprimé. Désormais, vous pouvez afficher immédiatement les informations dans le menu système. Améliorations apportées au guide des touches à l’écran Ajout d’une option permettant d’afficher plus de commandes avancées, plutôt que celles de base uniquement.

Dans Paramètres – Gameplay – Guide des touches, les joueurs peuvent choisir entre le guide de touches basique et le guide de touches avancé. Basique : affiche les commandes de base pour les joueurs débutants qui font leurs premiers pas dans les FPS, y compris PUBG. Avancé : affiche les commandes avancées pour les joueurs qui ont déjà joué aux FPS mais ne connaissent pas encore très bien PUBG.

Sons Les sons de l’interface du menu principal ont été améliorés. Sanhok Nous avons pris connaissance de vos commentaires et apporté des changements à la météo de Sanhok, réduit la luminosité générale et rééquilibré la palette des couleurs, sans oublier les intérieurs qui ont eu droit à une petite amélioration.

Team Deathmatch Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de personnaliser les kits de réapparition lors des Team Deathmatch. Chaque arme est personnalisable à l’aide du bouton « Personnaliser le kit » de la page de paramètres du kit d’apparition ou de la page de score. Entreposez jusqu’à cinq kits d’apparition personnalisés. Sélectionnez un kit d’apparition sur le tableau des scores. Les catégories du kit d’apparition sont SG / Pistolet-mitrailleur / Fusil d’assaut / DMR / Fusil de précision / etc. Si vous choisissez de ne pas personnaliser les kits d’apparition, les éléments suivants seront fournis par défaut : M416 / Beryl / M24 / SLR / Vector.

Performances Les saccades et ralentissements dans l’avion de départ ont été réduits grâce à l’optimisation de l’interface. Skin et objet Sets de skins Noël 2020 – 7 objets de set, 23 objets individuels (période de vente : 16/12/2020 maintenance des serveurs de jeu – 13/01/2021 maintenance des serveurs de jeu) Sets de skins Nouvel An 2021 – 8 objets de set, 29 objets individuels (période de vente : 30/12/2020 maintenance des serveurs de jeu – 24/02/2021 maintenance des serveurs de jeu) Fêtez l’Année de la Vache avec ces tenues vachement fun !

Pack de valeur G-Coin – 1 objet de set avec G-Coin (période de vente : 16/12/2020 maintenance des serveurs de jeu – 31/03/2021 maintenance des serveurs de jeu) PACK 17SHOU’S – 1 objet de set, 3 objets individuels (période de vente : 07/01/2021 maintenance des serveurs de jeu – 01/04/2021 maintenance des serveurs de jeu) Coupon d’emplacements préréglés multiples (30 jours) Corrections de bugs Correction de l’emplacement incorrect du texte de catégorie dans le menu Paramètres.

Les animations loufoques de la moto enduro ont été corrigées.

Des corrections de bugs ont été apportées sur Sanhok.

Correction du problème où le nom «Dacia» était affiché en anglais et en chinois en même temps sous PERSONNALISER → VÉHICULE → CATÉGORIE.

Correction du problème d’affichage d’un texte anormal dans l’aperçu des objets G-Coin Black Friday.

Correction du problème où des bruits de pas nus étaient joués lorsque vous portiez la robe de mariée de Sadiya / le costume de combat de Sadiya.

Rétablissement du point de vue de la caméra FPP depuis sa modification depuis la mise à jour 9.2.

Correction du problème où le surnom du joueur n’était pas affiché lors de la conduite en mode spectateur.

Correction du problème où le son du bouton d’achat était joué même lors de la sélection du bouton d’annulation dans la fenêtre pop up.

Correction du problème de certains véhicules pouvant infliger des dégâts aux personnages derrière les portes en s’écrasant dans des bâtiments.

Correction du problème des adversaires avec des armes étranges en fonction de la distance.

Correction du problème d’affichage de la position de visée après le défilement de la rediffusion.

Correction du problème de la portée de l’arme non affichée lors de l’utilisation de la caméra libre dans la rediffusion.

Correction du problème de non affichage de la liste des morts lors du défilement de la rediffusion.

Correction du problème de la fonctionnalité « signaler » qui ne fonctionnait pas dans la rediffusion.

Correction du problème de la jauge de temps de la zone bleue dans la mini-carte qui ne s’affichait pas correctement lors du défilement de la rediffusion.

Correction du problème où le traceur de balle et les commandes de couleur / épaisseur d’équipe ne fonctionnaient pas pendant la rediffusion.

Correction du problème du mode priorité spectateur ne fonctionnant pas.

Correction du problème de certains HUD non affichés lors de l’utilisation d’éléments de récupération.

