PUBG : Un mode Hardcore arrive en test, qui intensifie l'expérience

Paramètres du mode BR Hardcore BR Hardcore aura lieu à Vikendi

TPP et FPP, Escouade uniquement. Veuillez noter qu’en BR Hardcore, l’escouade de 1 homme sera désactivée. Le matchmaking formera une équipe en vous regroupant automatiquement avec d’autres joueurs.

Nombre max de joueurs : 100 S’il manque des joueurs lors d’une session, des bots seront affectés aux créneaux non occupés.

Règlement du mode BR Hardcore En BR Hardcore, les éléments suivants de l’interface seront désactivés. Le réticule sera désactivé. La mini-carte sera désactivée. La barre de santé, les jauges de boost, ainsi que les interfaces d’armes/d’équipement et de véhicules seront désactivées. Les messages système liés à la zone bleue seront désactivés. Les coordonnées (également appelées boussole) en haut de l’écran seront désactivées.

Lorsque cela s’avérera nécessaire, les éléments suivants resteront visibles pendant la partie. L’interface relative au parachute. L’interface relative aux joueurs encore en lice. Les flux des informations d’éliminations/de neutralisation. L’interface d’équipe.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques mois,. Après l'implantation d'un match à mort par équipe, qui semble séduire la communauté, c'est au tour d'un, qui pousse le réalisme à son paroxysme, d'être mis en place. Cependant, il n'est pour le moment disponible que via, pour une durée limitée.Ici,(mini-carte, boussole, réticule d'arme, barre de santé) et les avertissements de la zone bleue et rouge ne sont pas activés. Les joueurs ne pourront suivre que le nombre de joueurs restants dans la partie, le killfeed et les informations relatives à l'équipe. En bref,, comme si nous y étions. La communication sera plus que jamais nécessaire pour entrevoir la victoire finale.Uniquement jouable en FPP et squad, les festivités n'auront pour le moment lieu que sur Vikendi.. Toutefois, il n'est pas impossible qu'il fasse son retour, de manière permanente ou temporaire, en fonction du retour des joueurs. Vous pouvez retrouver toutes les règles duci-dessous. PUBG est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il fera également son arrivée sur PS5 et Xbox Series X/S