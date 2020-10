PUBG sera bien disponible day one sur Xbox Series et PS5, avec des améliorations graphiques

PS5 → 60 FPS maximum, si l’option Priorité à la fréquence est activée.

Plus de trois ans après son lancement sur PC, et malgré un nombre de joueurs en baisse, notamment à cause des tricheurs,avec Fortnite et Apex Legends . C'est donc sans surprise que le titre arrivera sur les consoles de nouvelle génération, comme l'a expliqué le studio ce 26 octobre sur son site officiel.Le battle royale, qui vient de lancer sa neuvième saison , proposant une nouvelle carte aux joueurs, la sixième, sera donc disponible dès le lancement des consoles,. Bien évidemment, celles et ceux le possédant déjà sur l'une ou l'autre des consoles pourront profiter d'une simple mise à jour gratuite, tout en conservant l'intégralité de leur progression.Voici les performances promises par PUBG Corporation sur PS5 et Xbox SeriesFinalement, les développeurs promettent que cette version next-gen est « extrêmement fluide et stable », avec des temps de chargement largement réduits et des pertes de FPS quasiment inexistantes.Rendez-vous donc d'ici quelques jours pour tester. Aucune version propre à ces nouvelles consoles n'a pour le moment été annoncée, mais il est possible qu'elle arrive un peu plus tard.