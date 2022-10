PUBG : Un crossover avec Dead by Daylight est prévu pour ce mois-ci

Is it just me, or is the battleground looking a little foggy today? 🌫

An exciting collab is in the forecast. https://t.co/XifeX2deHw — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) October 3, 2022

Depuis de nombreux mois maintenant,(PUBG) accueille régulièrement de nouveaux événements et crossovers. Par exemple, il y a peu de temps, le studio de développement en charge du titre a teasé une collaboration avec McLaren . De plus, l'univers Assassin's Creed s'était invité dans le battle royale, à partir du mois d'août. Or, ce n'est pas tout.En effet, récemment, les développeurs deont indiqué qu', développé par Behaviour Interactive, est. Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune information officielle concernant le contenu n'a été dévoilée. Néanmoins, sur le compte officiel Twitter de Dead by Daylight, nous pouvons lire : « Est-ce juste moi, ou le champ de bataille a l'air un peu plus brumeux aujourd'hui ? ». Sur le compte de PUBG, sur le même réseau social, les développeurs ont écrit : « Surveillez vos arrières ! Quelque chose arrive en ce mois terrifiant d'octobre ».Il y a donc fort à parier que ce crossover se rendra disponible quelques jours avant Halloween, soit à la fin de ce mois d'octobre. Évidemment, dès que de nouvelles informations (dates, contenu, etc.), à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Pour rappel, PUBG est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.est à retrouver sur les mêmes plateformes de jeu, mais aussi sur Nintendo Switch.