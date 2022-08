PUBG tease une collaboration avec McLaren

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



S'il n'était pas courant de voir des collaborations dansdurant ses premières années, le batte royale a fini par tomber dans ce système, à l'instar de Fortnite , qui les enchaîne depuis des mois.En effet, les développeurs ont publié un teaser sur leurs réseaux sociaux,. Nous n'avons pas plus d'information pour le moment, mais il semblerait que le véhicule soit prochainement disponible dans le battle royale. Peut-être sur Deston, la dernière carte à avoir vu le jour. Sinon, nous pourrions très bien profiter d'un skin de véhicule, mais la collaboration entre les deux entités devrait être plus importante que cela.Si la McLaren GT est bien implantée dans PUBG, nous devrions alors découvrir le véhicule à quatre roues le plus rapide. En contrepartie, la voiture devrait être peu robuste et pas forcément très maniable hors de la route. Il est également possible que des skins de vêtements soient proposés à la vente dans le cadre de cette collaboration. Dans tous les cas, nous en saurons plus d'ici quelques jours, comme l'indique le teaser.Pour rappel, PUBG a récemment accueilli la mise à jour 19.1 , apportant une nouvelle arme et un nouveau véhicule, mais aussi la collaboration avec Assassin's Creed.