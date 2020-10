PUBG : MàJ 9.1, tous les détails du lancement de la saison 9

Nouvelle carte : Paramo Perdue au cœur des nuages, sur les hauts plateaux des montagnes vertigineuses de l’Amérique du Sud, s’étend à perte de vue une terre ancestrale foisonnant de secrets immémoriaux. Bienvenue à Paramo. Ici, les dangers sont tout aussi nombreux que divers, mais aucun n’est aussi redoutable que le volcan actif dont les torrents impétueux de lave en fusion dévorent la terre craquelée. Les survivants parachutés sur le champ de bataille de Paramo ne disposeront que d’un seul moyen d’accéder aux hauts plateaux : l’hélicoptère, qui est également chargé de distribuer les caisses de ravitaillement.





Totalement inédit dans l’univers de PUBG, Paramo est une carte 3×3 dotée d’un monde dynamique qui modifie les différentes zones entre les matchs, transformant ainsi chaque excursion à Paramo en une expérience unique.



Poursuivez votre lecture pour obtenir de plus amples renseignements !



Match saisonnier En raison de notre nouveau système d’emplacements de carte dynamiques, Paramo sera proposé sous forme de match saisonnier, une section distincte du groupe de matchmaking. Paramo sera présenté sous forme de match saisonnier, exclusivement lors de la saison 9.

Le match saisonnier n’inclura pas de bots

Le match saisonnier ne sera pas pris en compte dans votre rubrique Carrière > Statistiques

Le match saisonnier n’inclura pas de missions. Carte de Paramo – Règlement Zone jouable de 3×3 km avec emplacements dynamiques.

64 joueurs

Escouades TPP uniquement

Aucune zone rouge

La zone bleue rétrécit lentement, mais inflige plus de dégâts par rapport aux autres maps, même lors des premières phases de la partie.

Les motos sont les seuls véhicules disponibles sur Paramo et se trouvent généralement à côté des petits villages. Paramo : Nouvelles fonctions Emplacements de carte dynamiques



Les éléments principaux du relief sont repositionnés lors de chaque nouvelle session.

Les joueurs doivent s’adapter pour établir des stratégies et tactiques en fonction de ces changements. Plusieurs torrents de lave, s’écoulant des différents volcans actifs aux quatre coins de Paramo, présentent un danger environnemental unique en son genre lorsque vous traverserez la carte. Tout joueur posant un pied dans la lave subira 10 points de dégâts par seconde (les points de santé seront retranchés toutes les demi-secondes). Rouler en moto dans la lave détruira les pneus et commencera à endommager le véhicule tout en infligeant des dégâts au pilote.

Contrairement aux autres cartes, les joueurs peuvent s’aventurer à l’extérieur de la zone jouable (auquel cas, un avertissement s’affichera à l’écran). Tout joueur qui ne retourne pas rapidement dans la zone jouable sera tué. Les nouvelles caisses d’objets peuvent désormais apparaître dans certaines maisons.

Détruisez les caisses pour obtenir plusieurs éléments de butin, tels que des munitions, des objets à lancer et des objets de soin. En raison de son emplacement isolé et en altitude, le champ de bataille de Paramo n’est accessible qu’en hélicoptère.

Pendant le match, ces hélicoptères transportent de précieuses cargaisons d’un bout à l’autre de la carte, avec pour mission de les larguer juste à l’extérieur de la zone jouable. Ouvrez l’œil (et le bon), parce que si vous infligez suffisamment de dégâts à un hélico, vous le forcerez à se séparer prématurément de son chargement. Dans ses caisses de ravitaillement, Paramo propose un certain nombre d’objets exclusifs sur le thème des hauts plateaux (objets qu’on ne trouve sur aucune autre carte), notamment de nouvelles tenues intégrales de camouflage, ainsi qu’un Ghillie suit et un sac à dos. Avec un kit de réanimation dans votre inventaire, vous pourrez remettre sur pied en une petite seconde un coéquipier agonisant. Sur Paramo, vous pourrez trouver une « clé de salle secrète » parmi le butin possible… et cette clé doit bien ouvrir quelque chose, non ? Mode Compétitif Le mode Compétitif est devenu un brin plus amical avec la mise en œuvre de la file « Solo compétitif ». Vous pourrez vous lancer à l’assaut des champs de bataille compétitifs face à d’autres joueurs solos pour tenter de vous hisser au top des rangs compétitifs. Tous les autres éléments du mode Compétitif seront actifs, facilitant ainsi le lancement de votre carrière en Solo compétitif.





Début de la saison 9 Une nouvelle saison compétitive a débuté. Les récompenses compétitives gagnées pendant la saison 8 seront transférées sur votre compte lorsque vous vous connecterez. Pour de plus amples renseignements sur les récompenses, reportez-vous à nos annonces de récompenses compétitives (annonces de récompenses compétitives précédentes). Les rangs des joueurs ont été réinitialisés. Les joueurs recevront leur rang initial après 5 matchs de positionnement. La statistique RP a été réinitialisée afin que votre rang au sein de la saison 9 ne soit pas influencé par votre rang à l’issue de la saison 8.

Les classements ont été réinitialisés. Les rangs définitifs des joueurs et les classements régionaux du Top 500 seront finalisés lorsque la maintenance du serveur de jeu sera terminée, afin de garantir que tous les matchs auront été pris en compte. Affichez vos statistiques de la saison 8, ainsi que les classements du Top 500 de chaque région sous Carrière > Statistiques.

Mises à jour des modes de jeu compétitifs Solo compétitif Les matchs Solo ont été inaugurés via le mode Compétitif.

Ces matchs offriront les mêmes qualités compétitives que les matchs Escouades compétitives. 64 joueurs Aucune zone rouge Davantage de butin Erangel, Miramar, Vikendi et Sanhok uniquement

Changements apportés aux classements compétitifs Pour les modes régionaux suivants, nous abaissons de Diamant 2 à Or 4 le rang minimum requis pour figurer dans les classements : Europe Solo et Escouades TPP

Russie Solo et Escouades TPP Solo et Escouades FPP

Amérique du Nord Solo et Escouades FPP

Amérique du Sud Solo et Escouades FPP Escouades TPP

Ce changement a été effectué afin de garantir que chaque région dispose d’un pourcentage suffisant de joueurs figurant dans les classements.



Mises à jour du règlement du mode Compétitif Mise à jour de l’algorithme Les points gagnés par frag et assistance ont été augmentés de 50 %.

Modifications liées à la zone bleue de Sanhok Par rapport aux autres cartes, le nombre de joueurs qui meurent pendant la phase 2 est très élevé. Nous avons donc apporté à la zone bleue quelques modifications qui devraient améliorer le rythme général des matchs sur Sanhok. Augmentation de la taille et de la période d’attente de la phase 2. Suppression de la mécanique de zone bleue dynamique qui adaptait les vitesses du cercle en fonction du nombre de joueurs encore vivants. Veuillez noter que ces changements ne concernent que les matchs compétitifs sur Sanhok.

Apparitions d’objet Augmentation du nombre d’apparitions des chargeurs de fusil d’assaut/DMR. Augmentation du nombre d’apparitions des lunettes 4x, 6x et 8x. Augmentation du nombre d’apparitions de viseurs décalés. Légère réduction du taux d’apparition des lunettes 2x et 3x. Réduction du nombre d’apparitions de chargeurs des pistolets/pistolets-mitrailleurs Réduction du nombre d’apparitions de pistolets, ainsi que des munitions 9 mm et 45ACP.

Apparition des véhicules Les emplacements où les véhicules apparaissent avec les réglages Esports génèrent désormais un véhicule.

Caisses de ravitaillement Ajout du MG3 aux caisses de ravitaillement sur toutes les cartes compétitives.

Changements apportés au matchmaking régional Cette mise à jour appliquée aux files régionales ajoute une option Solo au mode Compétitif. En outre, nous allons commencer à ajuster les files sur la base des différentes régions, et ce, afin de proposer la meilleure expérience possible sur chaque territoire.



Lorsque les joueurs sélectionneront un mode de jeu dans les sections normales ou compétitives, ils remarqueront que les options disponibles seront différentes. Les changements incluront au moins l’ajout d’une option compétitive solo, mais plusieurs combinaisons d’options pourront être disponibles selon la région et en fonction de la taille de l’équipe, de la perspective et du type de match (compétitif/normal).



Les modes de jeu disponibles par région sont indiqués ci-dessous.

AS TPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank FPP: Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

KRJP TPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank FPP: Solo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

KAKAO TPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

SEA TPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank FPP: Squad, Solo Rank, Squad Rank

EU Sélection de carte aléatoire TPP: Solo, Squad, Squad Rank FPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

RU Sélection de carte aléatoire TPP: Solo, Squad, Squad Rank FPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

NA Sélection de carte aléatoire TPP: Solo, Squad FPP: Solo, Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

SA Sélection de carte aléatoire TPP: Solo, Squad, Squad Rank FPP: Duo, Squad, Solo Rank, Squad Rank

OC Sélection de carte aléatoire TPP: Solo, Squad, Squad Rank FPP: Squad

Mise à jour de l’équilibre des armes Après l’ajustement de l’équilibre des armes sur le patch 7.2, nous avons reçu des tonnes de commentaires sur la puissance du Beryl et du SLR par rapport aux autres armes, et nos données ont montré que le Beryl et le SLR étaient en effet des choix dominants parmi nos joueurs. Les développeurs de PUBG travaillent pour que les joueurs choisissent (utilisent) librement leurs armes en fonction de leur environnement ou à des fins stratégiques. Avec cette mise à jour 9.1, nous apporterons quelques ajustements au Beryl et au SLR. Veuillez noter que ce ne sera pas une mise à jour définitive et que nous continuerons de surveiller et d’analyser les armes afin d’offrir la meilleure expérience de jeu.



Beryl M762 Reduction des dégats de base : 46 → 44

Augmentation du recul vertical de 5%

Augmentation du recul horizontal de 5%

Augmentation légère du recul horizontal minimum SLR Reduction des dégats de base : 58 → 56

Augmentation du recul pendant l’ADS de 5%

Augmentation de la perte de vitesse de balle en fonction de la distance de 15% G-COIN Les G-Coin ont fait leur arrivée dans PUBG. Les G-Coin feront office de devise pour les achats PUBG (qui utilisaient préalablement les fonds du Steam Wallet). Pour en apprendre plus au sujet des G-Coin, veuillez vous reporter à notre annonce de lancement.



Pass Survivant 9 : Highlands

Le Pass Survivant : Highlands vous fournit les looks dont vous avez besoin pour partir à la découverte des mystères de Paramo. Contrairement aux pass précédents, Highlands sera valide pendant une durée réduite (2 mois), mais s’avérera plus facile à terminer, avec seulement 50 niveaux nécessaires pour recevoir ses récompenses. Parachutez-vous au cœur des hostilités pour prendre une longueur d’avance et récupérer de superbes récompenses sur le thème de Paramo. Le Pass Survivant : Highlands sera disponible pour 990 G-COIN ou 9,99 $ via le Steam Wallet. Quelle que soit la manière dont vous effectuez l’achat, un bonus de 60 G-COIN sera crédité sur votre compte.



Améliorations apportées à la qualité de vie Missions L’EXP des missions est désormais récupérée dès que les objectifs sont atteints.

Une fois qu’une mission est accomplie, l’animation MISSION TERMINÉE s’affichera la première fois que vous accéderez de nouveau au pass. Récompense de pass et visibilité de l’EXP Lorsque vous reviendrez au menu principal après un match, vous verrez immédiatement une animation de l’EXP gagnée remplir la barre du Pass Survivant.

Les récompenses récupérables sont animées et mises en évidence pour mieux afficher les récompenses prêtes à être récupérées.

Les missions journalières, hebdomadaires et de défis sont désormais visibles depuis le menu principal sans qu’il soit nécessaire d’accéder à la page du pass. Améliorations apportées aux aperçus Depuis la page Pass Survivant, vous pouvez désormais afficher un aperçu simultané de plusieurs objets sur votre personnage.

Il est également possible d’afficher en même temps un aperçu des emotes tout en vous équipant des skins souhaités. Missions hebdomadaires Maintenant, tous les joueurs pourront relever les défis des missions hebdomadaires.

Au total, il y aura 7 missions hebdomadaires.

Le regroupement des missions hebdomadaires et l’EXP qu’elles attribuent dépendent désormais de leur niveau de difficulté. Performances Les animations des personnages sont préchargées pour améliorer les performances. Cette modification se traduira par des temps de chargement plus courts lors de l’accès aux matchs et par une légère réduction des saccades. Cela dit, comme le jeu charge désormais les animations des personnages au démarrage de PUBG, les temps de chargement seront un peu plus longs au lancement du jeu.

Résolution sélectionnable en mode plein écran sans bordures. Vous pouvez désormais sélectionner la résolution tout en utilisant le mode plein écran sans bordures. L’échelle d’affichage s’adaptera automatiquement en fonction de la résolution sélectionnée.

Expérience utilisateur / Interface utilisateur Nouvelle fonctionnalité : Page d’actualité Nous avons ajouté au client une page d’actualité qui regroupe des renseignements utiles sur le contenu du jeu, les promotions, la maintenance, ainsi que les messages de la communauté. Toutes les infos pertinentes relatives à PUBG réunies au même endroit ! Avouez que c’est pratique ! La page d’actualité remplace les bannières situées préalablement dans le coin supérieur gauche du menu principal.

L’icône de notes de mise à jour dans le coin supérieur droit du menu principal permet désormais d’accéder à la page d’actualité, qui inclut également les notes de mise à jour. Améliorations apportées au menu principal Amélioration des visuels du menu et de la navigation au sein de celui-ci.

Ajout des raccourcis Échap vers le menu de navigation. Échap vous renvoie au menu JOUER auquel vous avez accédé le plus récemment. Depuis le menu JOUER, Échap permet d’ouvrir le menu système.

Amélioration apportée au magasin dans le jeu En plus d’avoir implémenté des améliorations au niveau de la barre de navigation générale, nous avons également remanié intégralement le magasin du jeu pour garantir une meilleure expérience. Les sets d’objets sont désormais représentés par des illustrations uniques au lieu de simples images de caisse.



Amélioration du menu Personnaliser La structure et l’agencement du menu Personnaliser ont eu droit à une refonte. Les catégories ont été regroupées pour faciliter et accélérer la navigation. Amélioration générale de la structure et de l’agencement du menu. Le menu d’accueil des catégories a été supprimé pour offrir un accès plus rapide. Simplification du nombre excessif de catégories (par ex., véhicules). Le nombre d’objets affichés à l’écran a été augmenté.

Outils de recherche améliorés Les objets gagnés les plus récemment sont désormais filtrés pour être affichés en haut de la liste. Les filtres de recherche ont été appliqués à un plus grand nombre de catégories. Ajout d’un commutateur marche/arrêt pour afficher ou masquer les accessoires lors de l’accès à la catégorie Apparence.

Statut des joueurs dans le groupe Il n’est pas toujours facile de déterminer si un membre s’est déconnecté ou s’il est toujours dans un match. Nous avons donc amélioré les informations affichées juste au-dessus des personnages pour clarifier leur statut. Ajout de texte et d’éléments d’interface pour que le statut actuel du joueur soit clairement indiqué. Autres mises à jour de l’interface Un nouveau curseur de contrôle du volume des émoticônes a été ajouté sous Paramètres> Audio> Son> Section Gameplay. Vous pouvez désormais contrôler le volume des émoticônes séparément du volume du jeu.

Mise à jour de l’illustration de la carte Karakin utilisée dans l’historique des matchs.

Optimisation de l’interface utilisateur en mode observateur pour fournir une plus grande visibilité. Skin et objet



Objets sur le thème du baseball – 9 objets de set, 16 objets individuels (Sortis le 21 octobre).

Objets sur le thème des toutous – 7 objets de set, 21 objets individuels (Sortis le 4 novembre).

Set Streamer (Thomas) – 1 objet de set, 3 objets individuels (Sortis le 21 octobre). Système de replay

Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne peuvent plus être utilisés. Corrections de problèmes Gameplay

Correction du problème où les joueurs pouvaient annuler l’animation de rechargement de la M249 pour réduire le temps de rechargement. Expérience utilisateur / Interface utilisateur Correction du problème où les dégâts du joueur dans l’historique des matchs et la page de rapport de match étaient affichés différemment.

Correction du problème où des messages système hors sujet s’affichaient lorsque les joueurs passaient un certain temps à l’écran de jeu, tel que le lobby ou l’écran de personnalisation.

Correction d’une faute de frappe dans l’écran de chargement de la carte d’entraînement.

Correction du problème où le changement du volume Gameplay / UI / Music dans les paramètres – l’onglet Audio ne s’appliquait pas en temps réel. Skins & articles

Correction du problème où l’apparence des personnages pouvait se déformer lors de l’équipement de la ceinture utilitaire Madsy avec d’autres vêtements.

Correction du problème d’affichage du mauvais élément lors de la prévisualisation des bottes Jockey avec un personnage masculin. Mode spectateur

Correction du problème où le numéro d’un joueur pouvait ne pas correspondre à celui affiché sur la liste des joueurs observateurs.

Correction du problème où la mire en fer du M16 pouvait bloquer la vue ADS des joueurs lors de la fixation des lunettes.

Correction du problème où le bouton droit de la souris d’un observateur pouvait être désactivé lors de l’utilisation de la fonction Masquer l’interface utilisateur.

Correction du problème où les joueurs pouvaient recevoir des fenêtres contextuelles de pénalité incorrectes lorsqu’ils essayaient de quitter le match après avoir regardé le le fragger.

Comme souvent lors d'une nouvelle saison, les nouveautés sont nombreuses dans PUBG . Exit les reworks de cartes cette fois-ci, puisque les joueurs pourront tout simplement en découvrir une nouvelle,. De nombreuses mécaniques sont ajoutées sur cette carte,ce qui demandera une certaine adaptation de la part des joueurs.Sur Paramo, seules les motos seront disponibles, vous permettant de rejoindre plus rapidement votre destination, même si nous avons affaire à une carte petite, de 3×3 km. De ce fait, les parties accueilleront 64 joueurs, uniquement en squad TPP pour le moment. La zone bleue infligera davantage de dégâts. Pour permettre de réanimer un coéquipier plus rapidement, les joueurs pourront trouver des kits de réanimation. De mystérieuses clés peuvent aussi être ramassées., qui verront s'affronter 64 joueurs, avec les règles que nous connaissons (pas de zone rouge, butin amélioré, ect) uniquement sur Erangel, Miramar, Vikendi et Sanhok.Pour le reste des modifications, la Beryl M762 et le SLR ont été ajustés, un nouveau Passe du Survivant a été ajouté, et moult améliorations effectuées. Vous pouvez retrouver ci-dessous le. D'ores et déjà disponible sur le serveur de test, elle le sera le 21 octobre sur les serveurs live. Il faudra patienter jusqu'au 29 octobre pour la voir débarquer sur consoles.