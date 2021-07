PUBG se met à l'heure du foot avec le mode Futsal

Mode Futsal dans PUBG

Des PV

Boost de vitesse

Des armes (faux, machette, pied-de-biche, poêle, canon scié).

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Krafton, en charge du développement de PUBG, nous a habitué ces derniers mois aux modes de jeu originaux, comme avec le Racing Mode, qui demandait aux joueurs de participer à des courses de voitures. Encore une fois,, qui arrive à l'occasion de la collaboration du battle royale avec le joueur Son Heung-min , joueur de foot coréen.L'objectif est relativement simple,. L'équipe gagnante sera celle ayant marqué le plus de buts à l'issue du match (deux mi-temps de cinq minutes), mais ici les joueurs auront la possibilité, et sont d'ailleurs encouragés, à user de leurs poings et différentes armes de mêlées pour affaiblir leurs rivaux et s'ouvrir le chemin des filets plus facilement. Ainsi, toutes les trente secondes, des zones de buff seront créées, permettant de récupérer :L'autre différence majeure est que, lequel peut être utilisé pour empêcher les joueurs de marquer, notamment. Le bouclier ne peut pas sortir de cette surface. Un joueur tué spawn également dans cette surface de réparation, qu'il peut quitter au bout de trois secondes. Enfin, pour conclure, sachez que le meilleur buteur pourra se transformer en Son durant la partie.Le(3e personne) et oppose deux équipes de quatre joueurs. Vous avez jusqu'au 2 août pour tester ce mode qui ne sera plus jouable par la suite.