PUBG se décline dans un format totalement inattendu

La célèbre franchise de Battle Royale délaisse les écrans pour s'inviter sur nos tables. Avec PUBG Final Circle, le jeu de survie se transforme en un jeu de cartes compétitif où la stratégie et la gestion de l'équipement seront primordiales.

Après avoir conquis des millions de joueurs à travers le monde avec des affrontements intenses et une quête perpétuelle d'équipement, la licence emblématique du genre Battle Royale s'apprête à conquérir un tout nouveau terrain de jeu. Le projet PUBG Final Circle vient d'être officiellement dévoilé, marquant la transition de cet univers impitoyable vers le format du jeu de cartes sur table. Cette initiative s'inscrit dans une tendance de fond qui voit de plus en plus de franchises vidéoludiques se décliner en jeux de société.

Une mécanique de survie repensée pour les cartes

L'objectif de PUBG Final Circle reste fidèle à l'ADN de la série, à savoir être le dernier survivant. Chaque partie, conçue pour accueillir de deux à cinq joueurs, propose de naviguer à travers des affrontements de plus en plus dangereux. Au début d'une session, chaque participant reçoit un personnage doté d'une capacité unique, tandis qu'un nouveau champ de bataille est révélé à chaque tour. Les joueurs doivent alors piocher des cartes pour amasser des armes et de l'équipement.

Le système de combat s'articule autour d'une mécanique de levées, rappelant les classiques du jeu de cartes. Il faut généralement suivre la couleur de la première carte jouée lors d'une confrontation. Toute la subtilité réside dans le choix de la carte à abattre. Les cartes dotées d'une valeur élevée ont plus de chances de remporter le pli, mais infligent des dégâts mineurs. À l'inverse, les cartes les plus destructrices sont beaucoup plus risquées à jouer.

Les vainqueurs de ces affrontements peuvent ensuite choisir leur prochaine cible, tandis que les survivants doivent exploiter leur équipement récupéré et leurs compétences pour se défendre.

Une couche de stratégie plus profonde pourra être introduite avec des mécaniques de construction de deck.

Cette promesse, affichée sur la page du projet sur Kickstarter, indique que le jeu proposera un mode accessible sans préparation, tout en laissant la porte ouverte aux stratèges souhaitant personnaliser leur jeu.

Un financement participatif qui pose question

Malgré le succès financier colossal de la franchise sur PC, consoles et mobiles depuis près d'une décennie, le développement de PUBG Final Circle passera par une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Un choix qui peut surprendre pour une licence de cette envergure.

Des détails, issus de présentations lors du salon Spiel Essen où le jeu était jouable, indiquent que l'expérience intégrera également une dimension d'ouverture de paquets. Des boosters contenant treize cartes seraient prévus pour un tarif avoisinant les cinq dollars. Cette approche rapproche le titre des géants du jeu de cartes à collectionner, un marché actuellement très saturé, où des jeux ont récemment fait leur entrée, l'image de LoL (Riftbound ou encore Palworld).













Si la page Kickstarter est d'ores et déjà en ligne pour permettre aux curieux de s'inscrire aux alertes, la date de lancement de la campagne n'est pas encore connue.