PUBG s'offre des Bentley de luxe et un mode inédit

La mise à jour 43.2 de PUBG Battlegrounds arrive et s'annonce importante, entre l'arrivée prestigieuse de véhicules Bentley et un mode coopératif inédit développé avec People Can Fly, Krafton promet de relancer l'intérêt des joueurs. Découvrez toutes les nouveautés qui vous attendent sur le champ de bataille.

PUBG continue de s'enrichir avec le déploiement de sa mise à jour 43.2. Cette nouvelle version marque un tournant intéressant pour le Battle Royale, qui multiplie les collaborations de prestige tout en explorant de nouveaux horizons de gameplay, pour tenter de s'ouvrir à encore plus de joueurs. L'éditeur sud-coréen a en effet décidé de frapper fort en s'associant à la fois avec une marque automobile de grand luxe et un studio de développement réputé pour ses jeux d'action frénétiques. L'objectif est de proposer une expérience toujours plus variée à une communauté exigeante.

Le luxe s'invite dans la zone de combat

La collaboration phare de cette mise à jour met en lumière le constructeur britannique Bentley. Les joueurs peuvent désormais arpenter les différentes cartes du jeu au volant de véhicules d'exception. Trois skins spéciaux font leur apparition, directement inspirés de modèles prestigieux, à savoir la Bentley Flying Spur Mulliner, déclinée en version classique et luxe, ainsi que la Bentley Continental GTC Mulliner. Ces ajouts transforment radicalement l'apparence des moyens de transport habituels du jeu.

L'attention portée aux détails semble particulièrement poussée par les équipes de développement. Les créateurs ont intégré des effets sonores spécifiques pour chaque modèle, qu'il s'agisse du vrombissement du moteur au démarrage, des bruits de conduite ou même du klaxon. Sur le plan purement visuel, des éléments caractéristiques comme le toit panoramique ou la toile rétractable ont été fidèlement reproduits pour une immersion optimale.

Cette intégration de Bentley apporte une dimension esthétique inédite à l'expérience de survie, tout en récompensant les joueurs les plus investis sur le champ de bataille.

Les amateurs de personnalisation trouveront également leur compte avec de nombreuses options pour modifier la peinture, l'intérieur et les plaques d'immatriculation de leurs bolides. Un passe de combat dédié permet de débloquer ces récompenses exclusives au fil des parties, offrant un objectif à long terme pour les passionnés de mécanique.

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Une lutte acharnée contre les créatures de Rondo

L'autre ajout majeur de ce patch est sans conteste le mode SLB: DAWNBREAKERS OF RONDO. Il s'agit du quatrième chapitre de la série Survivors Left Behind, mais cette fois-ci, Krafton a fait appel au studio international People Can Fly, à qui nous devons, par exemple, Outriders ou plus récemment Gears of War: E-Day. Cette alliance promet des affrontements intenses et une approche tactique renouvelée.

Ce mode PvE plonge des escouades de quatre survivants sur la carte Rondo. L'objectif est d'accomplir des missions périlleuses tout en repoussant des vagues incessantes de monstres redoutables appelés les Hungers. La dimension stratégique est primordiale, car les équipes doivent récolter des matériaux pour fabriquer des armes de fortune, des objets curatifs et des dispositifs de défense avant de fuir.





Au-delà de ces deux ajouts majeurs, la mise à jour intègre les créations victorieuses du concours mondial organisé avec CurseForge dans le mode Playgrounds. Ces modes conçus par la communauté seront progressivement déployés jusqu'en décembre. Enfin, les joueurs sur consoles bénéficient d'une amélioration notable des commandes à la manette, promettant une meilleure ergonomie lors des affrontements. Le nouveau passe de survie centré sur les antagonistes vient couronner cette riche mise à jour.

La mise à jour 43.2 de PUBG est dès maintenant disponible sur PC, et arrivera le 22 octobre sur consoles.