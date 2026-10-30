PUBG aura sa série Netflix, dirigée par le talentueux Donald Glover

Le battle royale PUBG va être adapté en série live-action par Netflix. C'est l'acteur et réalisateur Donald Glover qui sera aux commandes de ce projet ambitieux. Une annonce surprenante qui confirme la volonté de la plateforme de miser massivement sur les franchises vidéoludiques.

PUBG souhaite lui aussi profiter de l'engouement autour des adaptions vidéoludiques, alors que sa franchise a du mal à aller au-delà du battle royale, après l'annulation de PUBG: BLINDSPOT quelques semaines après sa sortie, et de PUBG: BLACK BUDGET avant même son lancement. Ce projet sera sur Netflix, et dirigé par Donald Glover, l'homme aux multiples casquettes.

Un projet inattendu porté par Donald Glover

L'adaptation de PUBG en prise de vues réelles est donc officielle. Selon les informations dévoilées récemment par Variety, Netflix développe actuellement une série basée sur le jeu qui a popularisé le genre du battle royale. Si le choix de la licence peut surprendre, le nom rattaché au projet attire immédiatement l'attention. Donald Glover, l'artiste aux multiples talents connu sous le nom de Childish Gambino en musique, aura plusieurs rôles sur cette production. Il sera à la fois acteur principal, scénariste, réalisateur et producteur exécutif, rien que ça.

Il ne sera pas seul dans cette aventure, puisque son frère et collaborateur de longue date, Stephen Glover, l'accompagnera en tant que scénariste et producteur exécutif. Le duo a déjà fait ses preuves sur des projets salués par la critique, notamment l'excellente série Atlanta ou plus récemment Mr. and Mrs. Smith. Krafton, l'éditeur du jeu, sera également impliqué via sa division de divertissement.













Le défi de l'absence de scénario

Contrairement à des licences comme The Last of Us ou Fallout, PUBG ne brille pas par sa narration. Le concept de base se résume à des joueurs parachutés sur une île déserte devant s'éliminer jusqu'au dernier survivant. Cependant, cette page blanche narrative pourrait être le plus grand atout de la série.

L'absence d'une histoire préexistante forte offre aux créateurs l'opportunité de faire leur propre approche, et cela pourrait être très intéressant avec Donald Glover aux commandes.

L'artiste a l'habitude d'aborder des thématiques complexes et sociales dans ses œuvres, ce qui laisse présager une approche singulière pour cette adaptation. L'univers violent du battle royale pourrait lui servir de toile de fond pour une critique acérée, à l'image de ce qu'il avait proposé dans certains de ses précédents travaux musicaux ou télévisuels.

Cette annonce s'inscrit dans une tendance lourde de l'industrie du divertissement. Les adaptations de jeux vidéo se multiplient et Netflix s'impose comme un acteur majeur de cette transition. Après Cyberpunk 2077, Castlevania ou encore The Witcher, la plateforme continue d'étoffer son catalogue vidéoludique de manière agressive.