PUBG aura sa série Netflix, dirigée par le talentueux Donald Glover

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2026 à 10h13
Le battle royale PUBG va être adapté en série live-action par Netflix. C'est l'acteur et réalisateur Donald Glover qui sera aux commandes de ce projet ambitieux. Une annonce surprenante qui confirme la volonté de la plateforme de miser massivement sur les franchises vidéoludiques.
Ajouter aux sources préférées
PUBG aura sa série Netflix, dirigée par le talentueux Donald Glover

PUBG souhaite lui aussi profiter de l'engouement autour des adaptions vidéoludiques, alors que sa franchise a du mal à aller au-delà du battle royale, après l'annulation de PUBG: BLINDSPOT quelques semaines après sa sortie, et de PUBG: BLACK BUDGET avant même son lancement. Ce projet sera sur Netflix, et dirigé par Donald Glover, l'homme aux multiples casquettes.

Un projet inattendu porté par Donald Glover

L'adaptation de PUBG en prise de vues réelles est donc officielle. Selon les informations dévoilées récemment par Variety, Netflix développe actuellement une série basée sur le jeu qui a popularisé le genre du battle royale. Si le choix de la licence peut surprendre, le nom rattaché au projet attire immédiatement l'attention. Donald Glover, l'artiste aux multiples talents connu sous le nom de Childish Gambino en musique, aura plusieurs rôles sur cette production. Il sera à la fois acteur principal, scénariste, réalisateur et producteur exécutif, rien que ça.

Il ne sera pas seul dans cette aventure, puisque son frère et collaborateur de longue date, Stephen Glover, l'accompagnera en tant que scénariste et producteur exécutif. Le duo a déjà fait ses preuves sur des projets salués par la critique, notamment l'excellente série Atlanta ou plus récemment Mr. and Mrs. Smith. Krafton, l'éditeur du jeu, sera également impliqué via sa division de divertissement.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Le défi de l'absence de scénario

Contrairement à des licences comme The Last of Us ou Fallout, PUBG ne brille pas par sa narration. Le concept de base se résume à des joueurs parachutés sur une île déserte devant s'éliminer jusqu'au dernier survivant. Cependant, cette page blanche narrative pourrait être le plus grand atout de la série.

L'absence d'une histoire préexistante forte offre aux créateurs l'opportunité de faire leur propre approche, et cela pourrait être très intéressant avec  Donald Glover aux commandes.

L'artiste a l'habitude d'aborder des thématiques complexes et sociales dans ses œuvres, ce qui laisse présager une approche singulière pour cette adaptation. L'univers violent du battle royale pourrait lui servir de toile de fond pour une critique acérée, à l'image de ce qu'il avait proposé dans certains de ses précédents travaux musicaux ou télévisuels.

donald-glover

Cette annonce s'inscrit dans une tendance lourde de l'industrie du divertissement. Les adaptations de jeux vidéo se multiplient et Netflix s'impose comme un acteur majeur de cette transition. Après Cyberpunk 2077, Castlevania ou encore The Witcher, la plateforme continue d'étoffer son catalogue vidéoludique de manière agressive.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

PUBG s'offre des Bentley de luxe et un mode inédit
PUBG 15 octobre 2026

PUBG s'offre des Bentley de luxe et un mode inédit

La mise à jour 43.2 de PUBG Battlegrounds arrive et s'annonce importante, entre l'arrivée prestigieuse de véhicules Bentley et un mode coopératif inédit développé avec People Can Fly, Krafton promet de relancer l'intérêt des joueurs. Découvrez toutes les nouveautés qui vous attendent sur le champ de bataille.
PUBG Mobile : Codes d'échange (Octobre 2026)
PUBG 29 septembre 2026

PUBG Mobile : Codes d'échange (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur PUBG Mobile, vous permettant de récupérer de nombreux bonus pour personnaliser vos armes et personnages.
PUBG: NEW STATE : Codes d'échange (Octobre 2026)
PUBG 29 septembre 2026

PUBG: NEW STATE : Codes d'échange (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur PUBG: NEW STATE, lesquels vous permettent de mettre la main sur de nombreux bonus pour personnaliser vos armes et votre personnage.
PUBG dévoile une belle collaboration avec Jujutsu Kaisen
PUBG 08 septembre 2026

PUBG dévoile une belle collaboration avec Jujutsu Kaisen

Krafton frappe un grand coup en annonçant un partenariat entre PUBG et le célèbre anime Jujutsu Kaisen. Dès ce mois de septembre, les joueurs pourront découvrir des éléments cosmétiques exclusifs et des événements temporaires qui transformeront l'expérience.
La mise à jour 42.3 de PUBG débarque avec une arme dévastatrice
PUBG 12 août 2026

La mise à jour 42.3 de PUBG débarque avec une arme dévastatrice

La mise à jour 42.3 de PUBG Battlegrounds redéfinit l'expérience de jeu. Entre l'arrivée de la redoutable mitrailleuse légère RPD, un rééquilibrage majeur de l'arsenal et le lancement de PUBG Playgrounds dédié aux créations de la communauté, les joueurs ont de quoi renouveler leurs stratégies sur le champ de bataille.
PUBG lance un concours de création de modes avec 100 000 dollars à la clé
PUBG 06 août 2026

PUBG lance un concours de création de modes avec 100 000 dollars à la clé

Krafton et CurseForge s'associent pour lancer un concours de modding inédit sur PUBG. Avec une cagnotte de 95 000 dollars à la clé, les joueurs sont invités à créer des expériences uniques qui intégreront le futur hub communautaire du célèbre Battle Royale.

commentaire (0)