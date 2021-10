PUBG propose un mode spécial pour Halloween, version Moyen Âge

Bourreau

Le Bourreau est le guerrier de mêlée classique qui traque les ennemis et les attire dans un combat brutal.

Arme par défaut : Hache de vélocité

Les Bourreaux peuvent se ruer en direction des ennemis.

Arme alternative (forgeable à partir du niveau 2) : Hallebarde de modération

Les Bourreaux peuvent attirer les ennemis se trouvant à une certaine distance.

Les Bourreaux peuvent également générer des objets inhérents à leurs classes tout au long de la partie.

Boule assourdissante : étourdit les ennemis pendant 2 secondes.

Courage liquide : augmente la vitesse de déplacement et booste les PV pendant un certain temps. Ranger

Un Ranger peut devenir soit un sniper, qui inflige des dégâts à mille lieues à la ronde, soit un assassin, qui fond sur sa cible dans un silence de mort pour exécuter des attaques furtives.

Arme par défaut : Arbalète fatale

Arme puissante de très longue portée.

Arme alternative (forgeable à partir du niveau 2) : Lame d’invisibilité

Arme de mêlée de courte portée qui permet aux Rangers de devenir invisibles pendant un certain temps.

Attaquer des ennemis par derrière ou pendant l’invisibilité infligera plus de dégâts.

Les Rangers peuvent également générer des objets inhérents à leurs classes tout au long de la partie.

Piège à collet : les Rangers peuvent poser des pièges et enraciner les ennemis pendant 5 secondes.

Grenade assourdissante : la bonne vieille grenade assourdissante qu’on ne présente plus. Pyromancien

Un Pyromancien est passé maître dans l’art du feu ! Il peut attaquer simultanément plusieurs ennemis en invoquant des flammes dévastatrices.

Arme par défaut : Gants de calamité

Permet aux Pyromanciens d’utiliser des boules de feu pour attaquer.

Inflige des dégâts dévastateurs, mais s’avère difficile à manier.

Arme alternative (forgeable à partir du niveau 2) : Canon de feu infernal

Peut tirer indéfiniment.

Peut surchauffer et être inutilisable pendant un certain temps en cas d’utilisation continue.

Les Pyromanciens peuvent également invoquer des sortilèges tout au long de la partie.

Mur de feu : génère des murailles embrasées pour entraver la progression de l’ennemi.

Pluie de météorites : génère de puissantes météorites. Activable uniquement lorsque le collier du Pyromancien est de niveau 3 (ou supérieur). Clerc

Un Clerc est un guérisseur agressif qui peut participer aux combats de mêlée.

Arme par défaut : Massue de souffrance et Égide de lumière

La Massue de souffrance est une arme de mêlée qui inflige aux ennemis des hémorragies durant un certain temps.

L’utilisation de la Massue de souffrance sur les coéquipiers leur restaure leurs PV.

L’Égide de lumière bloque les attaques à l’arbalète.

Arme alternative (forgeable à partir du niveau 2) : Fusil à pompe de triage

Tirer sur les coéquipiers leur restaure leurs PV.

Tirer sur les ennemis leur inflige des malus et de légers dégâts.

Les Clercs peuvent également générer des objets inhérents à leurs classes tout au long de la partie.

Bombe de vitalité : restaure des PV.

Trousse de premiers soins : objets de soin qui peuvent être partagés entre les coéquipiers.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, un mode spécial était apparu pour le 1avril, avec Fantasy Royale, qui laissait les codes de PUBG pour un affrontement plus médiéval, puisque les armes que nous connaissons et la plupart des objets n'étaient pas disponibles.proposera une version plus horrifique de, dès le début de la partie, étant donné que nous n'arrivons non pas via l'avion, mais par un vaisseau fantôme. Les joueurs devront choisir une classe parmi les quatre disponibles, offrant chacune des possibilités uniques. Sur le champ de bataille, il faudra looter des ingrédients pour améliorer les armes, sachant que certains ingrédients ne sont compatibles qu'avec certaines armes. Pour le reste, nous avons affaire aux règles que nous connaissons, avec une zone bleue et des ennemis à éliminer.Du côté des quatre classes, voici leurs attributs :Sur le champ de bataille, qui sera Erangel, les seuls objets de la version classiques disponibles seront les bandages. Des coffres spéciaux seront largués, pour obtenir des ingrédients généraux ou de niveau 5, alors que les véhicules qui apparaîtront seront une version spéciale pour l'UAZ et des vaisseaux fantômes.