PUBG propose POBG, un mode arcade temporaire

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

À l'occasion du 1avril, de nombreux développeurs et éditeurs n'hésitent pas à annoncer de fausses informations à leur communauté, pour la blague et être dans le thème de la journée. D'autres, en revanche, comme Krafton, en charge du développement de PUBG,Dans le cadre du battle royale, qui vient de fêter son quatrième anniversaire , nous avons le droit à, un mode arcade qui serait, selon le communiqué de presse décalé envoyé pour l'occasion, « autant un pionnier de son temps qu'un phénomène éphémère ». Dans, qui est donc sorti en 1991, uniquement dans les salles d'arcade aux États-Unis, nous atterrissons sur un champ de bataille, dans lequel il faut éliminer des vagues successives de poulets de combat dans une vue du dessus et des graphismes dignes de l'époque. Au fil de la progression, nous débloquons des armes plus puissantes et divers bonus, afin d'aller le plus loin possible et vaincre plusieurs boss.Si vous souhaitez tenter l'expérience, qui est très agréable et que nous vous conseillons de lancer au moins une fois, il vous suffit de vous rendre sur l', en haut à gauche.Ce mode temporaire est disponible du 1er avril au 12 du même mois sur PC et le sera du 8 au 19 avril sur consoles.Pour rappel, la saison 11 de PUBG a récemment été lancée, marquant le retour de Paramo et l'arrivée du ramassage d'urgence, pour fuir rapidement une zone. Vous retrouverez tous les détails ici