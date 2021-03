PUBG partage une vidéo pour ses 4 ans, remerciant la communauté

pour la somme de 16,15 € au lieu de 29,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One, elle est vendue pour 4,99 € au lieu de 29,99 €, soit 83 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le 23 mars 2017, les joueurs PC découvraient, qui va très vite devenir le jeu Steam le plus populaire de tous les temps, dépassant aisément les trois millions d'utilisateurs simultanés en janvier 2018. Arrivé depuis sur les consoles PlayStation et Xbox, la communauté est forte de plusieurs millions d'utilisateurs fidèles, permettant de faire de PUBG l'un des cadors du genre.Avec le temps, le contenu s'est largement étoffé,. De nombreux véhicules se sont également rendus disponibles, tout comme de nouvelles armes ou des fonctionnalités qui sont venues améliorer l'expérience du battle royale. Quatre ans plus tard, les développeurs n'en ont toujours pas fini, puisqu'ils promettent encore de nouvelles choses, au moins une par saison.Outre un bref retour en arrière pour constater le chemin parcouru depuis,u, sans qui rien n'aurait été possible. Les développeurs promettent que « du contenu du haute qualité » sera encore offert à la communauté. L'arrivée de la saison 11 est d'ailleurs imminente, avec notamment l'implantation du ramassage d'urgence Si vous n'avez pas encore fait le grand saut sur le champ de bataille, nous rappelons que PUBG reste disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Notre partenaire Instant Gaming le propose d'ailleurs à moindre coût sur PCConcernant la version