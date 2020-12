PUBG pourrait accueillir sa plus grande carte en 2021

La taille idéale est, je pense, Erangel et Miramar, peut-être même plus grand. C'est quelque chose que nous avons vraiment hâte de ramener aux joueurs l'année prochaine.

Depuis mars 2017 et la sortie de PUBG , le battle royale n'a cessé d'évoluer, avec plusieurs innovations qui n'ont pas toutes reçu l'accueil espéré. En 2020 par exemple,: Karakin, Paramo et Haven qui arrive le 16 décembre avec le lancement de la saison 10 (plus d'informations ici ). L'un de leurs points communs est qu'Karakin propose par exemple un environnement destructible, Paramo une carte évolutive et Haven sera très petite, dense, verticale avec une IA. En somme, cela permet aux développeurs de savoir ce qu'aime ou non la communauté et il semblerait, d'après une interview accordée à Polygon par Dave Curd, directeur créatif, que le studio possède plusieurs idées, grâce à ces expériences.Le but serait donc de, pour une expérience différente des autres jeux du genre. Aucune taille n'est mentionnée, mais nous rappelons qu'Erangel et Miramar, les deux plus grandes cartes actuellement, mesure 8km x 8km.Après une année 2020 où PUBG aura malgré tout réussi à garder une solide base de joueurs,. Les premiers indices pourraient toutefois être partagés assez rapidement par les développeurs et nous ne manquerons pas de vous les relayer.PUBG est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire