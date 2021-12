PUBG partage ses plans anti-triche et annoncé avoir progressé sur le sujet en 2021

La bataille contre les tricheurs continuera de plus belle lorsque PUBG passera en free-to-play, mais nous sommes farouchement déterminés à mettre tout en œuvre pour que non seulement vous soyez informés de l’évolution de nos solutions antitriche, mais que vous en ressentiez également les effets !

À la suite de l'annonce du passage de PUBG en free-to-play , transition qui aura lieu le 12 janvier 2022, les développeurs ont tenu à s'exprimer sur un sujet très important, la triche dans le battle royale. Ainsi, toute cette année 2021, de belles améliorations ont été faites, ce qui a permis de réduire drastiquement ce genre d'utilisateurs, notamment grâce à la mise en place de Zakynthos (solution anti-triche propre à PUBG),, mais aussi de gagner du temps pour la prise de décision.Pour que cette progression se poursuive l'année prochaine, et au-delà, les développeurs vont améliorer, encore et encore, Zakynthos, notamment en analysant automatiquement des logiciels de triche avec un apprentissage automatique, afin d'être encore plus performant.D'ailleurs sur ce dernier point, l'objectif est de prendre des sanctions le plus rapidement possible, sans pour autant punir un joueur qui n'a pas triché, ce qui arrive, malheureusement, de temps en temps. Le client sera également renforcé, pour éviter d'être exploité par certains joueurs afin d'utiliser des hacks de vitesse ou encore de faire voler les voitures.Si ces derniers mois le nombre de cheaters a baissé, notamment grâce à ces nouvelles mesures, les développeurs s'attendent évidemment à en voir débarquer de nouveaux avec le passage en free-to-play. Ils ont plusieurs cartes dans leurs manches, et plusieurs axes sur lesquels se concentrer, mais pour ne pas donner de pistes aux concepteurs de ces logiciels de triche, ils ne sont pas entrés dans les détails.Espérons que Krafton arrive à gérer les vagues de cheaters, et que le battle royale ne devienne pas un Warzone bis, qui est lui gangrené par ces joueurs malveillants.