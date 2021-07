PUBG: NEW STATE présente ses véhicules et autres nouveautés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en début d'année,. Assez discret ces derniers mois, les développeurs accélèrent leur présentation en nous en disant un peu plus sur certaines nouveautés, comme les véhicules, les drones et la personnalisation des armes.Ainsi, outre les véhicules classiques tels que l'UAZ et la Dacia, pour ne citer qu'eux, deux nouveaux bolides viendront enrichir cette collection.. Cependant, son énergie se consomme très rapidement avec le boost, mais aussi lorsqu'elle est dans le gaz.. En outre, un tramway voyagera sur la carte et permettra de vous rendre sans effort à certains points de la carte, à l'image du train sur Vikendi.Dans, vous pourrez trouver des « crédits drone », et accéder à une boutique pour acheter de l'équipement ou des armes pour être prêt pour la fin de la partie. Cependant, la livraison en drone de votre matériel se fait remarquer et pourrait vous jouer des tours.Enfin, il sera possible de personnaliser ses armes pour qu'elles correspondent à votre façon de jouer, augmentant la portée ou passant une arme semi-automatique à automatique. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, maisarrivera sur mobiles cette année. Vous pouvez, déjà vous inscrire sur l'alpha ici