PUBG: NEW STATE : Comment s'inscrire à l'alpha ?

Comment participer à l'alpha de PUBG: NEW STATE ?

Au début de l'année, Krafton, studio en charge du développement de, a annoncé un nouveau jeu mobile dans l'univers du battle royale : PUBG: NEW STATE . Cette nouvelle version, indépendante du PUBG Mobile actuel, proposera des graphismes plus beaux, tout en promettant une fluidité totale. Plusieurs fonctionnalités inédites viendront s'ajouter à celles que nous connaissons déjà, comme la possibilité de personnaliser ses armes ou encore la présence de drones.Le contexte est également plus futuriste, puisque nous nous trouvons en 2051, et les affrontements auront lieu sur de nouveaux champs de bataille, dont TROI, une carte de taille 8x8 (comme Erangel ou Miramar).Si nous savons quearrivera d'ici à la fin de l'année 2021 sur mobiles, plusieurs phases de tests seront organisées, afin que l'expérience soit la meilleure possible lors de sa sortie.Bien que, pour le moment, toutes les phases de tests aient été réservées à certaines régions, nous devrions prochainement être invités à une alpha en France et en Europe. Pour y participer, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site officiel , et choisir votre plateforme entre iOS et Android. Notez cependant que les pré-incriptions sur iOS n'ouvriront qu'à la fin de l'été.Même si les chances d'obtenir un accès sont relativement faibles,En vous préinscrivant, vous devriez normalement être au courant lors de la prochaine phase de tests, notamment si vous êtes éligibles. Sachez qu'à l'heure actuelle, ce sont plus de 17 millions de joueurs qui se sont préinscrits, et ce, uniquement via Google Play, démontrant l'intérêt de la communauté pour ce nouveau jeu.Nous devrions avoir de plus amples informations sur les prochaines alphas ou la date de sortie dans les semaines à venir.