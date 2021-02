PUBG : NEW STATE, la nouvelle expérience mobile, arrive en free-to-play en 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis de nombreux mois,. Nous avons eu le droit à un premier exemple avec The Callisto Protocol , une expérience narrative solo se déroulant dans l'univers de PUBG , qui sortira en 2022, mais d'autres projets sont en cours de développement. L'un d'entre eux est une nouvelle version mobile, nommé, dont l'arrivée est prévue cette année en free-to-play.Krafton explique queproposera notamment des graphismes époustouflants, pour une immersion totale en toute fluidité sur téléphone. Bien évidemment, de nombreuses fonctionnalités viendront s'ajouter à ce que les joueurs connaissent déjà, comme la possibilité de personnaliser ses armes pour qu'elles correspondent à leur façon de jouer, alors que des drones et des boucliers balistiques futuristes seront disponibles.Les événements se déroulent en 2051, soit quelques années après ceux de PUBG, ce qui signifie que les cartes que nous connaissons ne seront plus de la partie, remplacées notamment par « TROI », un nouveau champ de bataille en 8x8 que les joueurs pourront explorer librement. À cette occasion, CH Kim, PDG de Krafton, s'est exprimé : « Chez KRAFTON, notre objectif est de créer des chefs-d'œuvre qui offrent des expériences de jeu de premier ordre. Avec PUBG : NEW STATE, le prochain titre de notre franchise PUBG en pleine expansion, nous espérons réaliser cette vision. Nous apportons tout notre soutien au studio PUBG pour qu'il continue à développer des jeux qui mettent en valeur son identité unique, consolidant ainsi sa position de pionnier du genre battle royale.Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée,. D'ailleurs, il est d'ores et déjà possible de se préinscrire sur Google Play